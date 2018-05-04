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11:51 (мск), источник: РИА Крым

Скучно не будет: как Бахчисарай отпразднует Хыдырлез

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В субботу, 5 мая, Бахчисарай традиционно встречает крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез.

Источник: РИА "Новости"

В этом году он пройдет на новом месте — по улице Мира, в районе водохранилища, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Ленур Абдураманов.

Традиционно на Хыдырлез из регионов полуострова будет организован трансфер — все желающие поучаствовать в народных гуляниях по предварительной договоренности с муниципальными образованиями могут воспользоваться автобусами.

Программа праздника обещает быть насыщенной. Уже в 10:00 сразу на нескольких концертных площадках начнут выступать фольклорные коллективы Бахчисарайского района. В это же время гостеприимно распахнут для гостей свои двери выставочные павильоны всех регионов и городов полуострова, где гости мероприятия смогут познакомиться с традициями и обычаями крымских татар, посмотреть выставку произведений декоративно-прикладного искусства и попробовать местные кулинарные изыски.

Юным гостям праздника также скучать не придется — на площадках будут организованы разнообразные развлечения для детей.

По прогнозам главы Госкгомнаца, в этом году количество участников праздника будет не меньше прошлогоднего — ожидается более 40 тысяч человек.

«Мы рассчитываем на 40−50 тысяч человек. При этом территория проведения в этом году даже больше, чем это было раньше, так что и гостей может быть значительно больше. Мы предусмотрели стоянки для автобусов и личного транспорта. Также мы открываем павильоны питания с участием ведущих ресторанов крымско-татарской кухни, выставочные павильоны районов, проводим на высоком уровне турнир по национальной борьбе куреш, призом в котором будет живой баран. Кроме того, гостей ждет яркая насыщенная программа с играми и конкурсами», — рассказал Абдураманов.

После официальной части, где всех собравшихся поздравят с праздником представители власти и почетные гости, любительские сценические коллективы передадут эстафету профессионалам. Ориентировочно в полдень стартует концерт, хедлайнером которого станет артист из Москвы Эльбрус Джанмирзоев (автор песен «Чародейка» и «Бродяга»). Также выступят крымские ансамбли «Хайтарма» и «Крым», артисты Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра.

Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми гуляньями. С каждым годом количество участников мероприятия растет — в прошлом году народные гуляния собрали порядка 50 тысяч человек разных национальностей.

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