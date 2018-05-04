Скоро в первый круиз: «Князь Владимир» отправился из Севастополя в Сочи

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. По данным властей Краснодарского края, в этот день судно должно было принять на борт более 200 пассажиров. Однако позже первый рейс круиза перенесли на 6 мая, в связи с тем, что в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Всего к началу навигации продано более 4 тысяч путевок.