В Самаре сохранят рынок на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной

Источник: РИА "Новости"

В Самаре торговые площадки приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. Проведут работы и на рынке, расположенном на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле, пишет 63.ру.