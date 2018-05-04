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12:01 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре сохранят рынок на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной

Там наведут порядок, оформят все павильоны в едином стиле.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре торговые площадки приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. Проведут работы и на рынке, расположенном на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле, пишет 63.ру.

Зачистили от торговых рядов площадку на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. На ней к ЧМ планируют построить спортивный комплекс с футбольными полями.

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