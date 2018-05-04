В Самаре сохранят рынок на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной
Там наведут порядок, оформят все павильоны в едином стиле.
Там наведут порядок, оформят все павильоны в едином стиле.
В Самаре торговые площадки приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. Проведут работы и на рынке, расположенном на пересечении Московского шоссе и улицы
Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы
Зачистили от торговых рядов площадку на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. На ней к ЧМ планируют построить спортивный комплекс с футбольными полями.