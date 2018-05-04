В Казани закрыли движение по улице Спартаковская
В Казани с 3 мая частично закрыто движение по улице Спартаковская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
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В Казани с 3 мая частично закрыто движение по улице Спартаковская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
— Это связано с прокладкой ливневой канализации и монтажом колодца, — говорится в сообщении.
Движение будет ограничено до 11 мая.
В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.