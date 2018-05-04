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12:30 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани закрыли движение по улице Спартаковская

В Казани с 3 мая частично закрыто движение по улице Спартаковская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

— Это связано с прокладкой ливневой канализации и монтажом колодца, — говорится в сообщении.

Движение будет ограничено до 11 мая.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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