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12:37 (мск), источник: "Российская газета"

Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы от Брянской области, киноактер и ведущий «Спокойной ночи, малыши» Николай Валуев снялся в фильме о строительстве Крымского моста.

— Закончили съемки проекта о строительстве Крымского Моста. Очень интересно получается. Скоро на РТ и не только. Наш дружный коллектив. Спасибо всем. Это было здорово, — написал Валуев в Instagram.

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Съемки документального фильма о строительстве Крымского моста начались в 2016 году.

— В проекте переплетаются две сюжетные линии под условными названиями «Жизнь» и «Стройка». Хаотичная, веселая, эмоциональная среда местных жителей будет контрастировать с жесткой дисциплиной, четкостью и технологичностью строительства, — рассказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.

Николай Валуев и певица Алена Свиридова появляются на экране в качестве ведущих. Одетый в рабочую спецовку Валуев расскажет о профессиях и технологиях на различных участках стройки.

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