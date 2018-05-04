В Иркутской области стали меньше умирать и больше уезжать
В Иркутскую область за первый квартал 2018 года прибыло 14,3 тыс. мигрантов, из них 13,3 тыс. — из других регионов России и 888 —
В Иркутскую область за первый квартал 2018 года прибыло 14,3 тыс. мигрантов, из них 13,3 тыс. — из других регионов России и 888 —
Это на 6,2%, больше чем за тот же период прошлого года. Число покинувших область составляет 15 тыс. человек (на 2,4% больше, чем годом ранее), из них 14,4 тыс. уехали в другие регионы России, за рубеж выбыло 649 человек. Об этом 4 мая сообщает Иркутскстат.
С января по март в области родилось 7,6 тыс. младенцев, это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца умерло 8 тыс. 50 человек, что на 2,5% меньше.
В целом численность населения Иркутской области за
Всего состоянию на 1 апреля в Иркутской области живут 2 млн 403,1 тыс. человек.