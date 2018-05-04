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12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области стали меньше умирать и больше уезжать

В Иркутскую область за первый квартал 2018 года прибыло 14,3 тыс. мигрантов, из них 13,3 тыс. — из других регионов России и 888 — из-за рубежа.

Источник: РИА "Новости"

Это на 6,2%, больше чем за тот же период прошлого года. Число покинувших область составляет 15 тыс. человек (на 2,4% больше, чем годом ранее), из них 14,4 тыс. уехали в другие регионы России, за рубеж выбыло 649 человек. Об этом 4 мая сообщает Иркутскстат.

С января по март в области родилось 7,6 тыс. младенцев, это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца умерло 8 тыс. 50 человек, что на 2,5% меньше.

В целом численность населения Иркутской области за январь-март уменьшилась на 1,1 тыс. человек за счет естественной и миграционной убыли населения.

За тот же период зарегистрировано 3388 браков и 2809 разводов. На 1000 браков пришлось 829 разводов. По сравнению с январем-мартом прошлого года браков зарегистрировано меньше на 14,5%, разводов — на 2,7%.

Всего состоянию на 1 апреля в Иркутской области живут 2 млн 403,1 тыс. человек.

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