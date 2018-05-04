В Ростове потратят 10 млн рублей на концерты во время ЧМ

Источник: Юга.ру

Сумма контракта — 10 млн рублей. Согласно документу на сайте госзакупок, концертные площадки будут организованы в разных частях набережной с 13 июня по 26 июля. Планируется, что выступления артистов можно будет увидеть два раза в день — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.

Исполнитель контракта должен предоставить оборудование для сцены, организовать спецэффекты, свет, звуковое сопровождение, обеспечить охрану мероприятия и работу режиссерско-постановочной группы. Для концертов необходимо привлечь не менее 200 солистов и участников творческих коллективов.

Зрители смогут увидеть в том числе выступления ростовых кукол, аниматоров и цирковой студии.