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16:46 (мск), источник: Калининград.Ru

«Привести в чувство»: Силанов поручил починить неработающие фонтаны на Верхнем озере

Мэр Калининграда Алексей Силанов поручил специалистам починить два фонтана на набережной Верхнего озера. Об этом он сообщил во время рабочего выезда на объект.

Как рассказали Силанову специалисты муниципальной «Службы заказчика», установленный в 2010 году детский фонтан проработал в штатном режиме лишь несколько сезонов.

— Не зря же он не сдан полностью в эксплуатацию. Он же не принят! Он работает, но не функционирует, как должен. Часть трубок не функционирует, а его насосы стоят в воде полностью. Постоянно идёт из обратный приток из водоёма. А вообще он планировался как музыкальный, с подсветкой. Но в таком режиме, он, кажется, даже дня не проработал, — описала проблемы с фонтаном глава ведомства Лариса Комракова.

Кроме того, коммунальщики постоянно переклеивают нескользящее резиновое покрытие на поверхности шара и возле него. В результате сооружение приняло «лоскутный» вид.

Все 280 струй фонтана, бьющих из-под ног, управляются компьютерной программой, их непредсказуемые высота и ритм в тёплую погоду обещают немало сюрпризов посетителям, в первую очередь — детям. Для безопасности юных пользователей интерактивного аттракциона разноцветное покрытие 12-метровой чаши изготовлено из резины. Эффект от сотен струй усиливается 15 светодиодными светильниками и музыкальным сопровождением, — писала об открытии фонтана восемь лет назад пресс-служба администрации Калининграда.

Находящийся неподалёку фонтан в виде «вулкана» и вовсе никогда не работал, а сейчас используется как мусорка. По словам Ларисы Комраковой, он также не сдан в эксплуатацию и не может работать из-за подтопленных насосов. «Нам же никакие документы не передавали. Мы всё здесь делаем методом тыка», — посетовала руководитель «Службы заказчика».

Как объяснил замглавы городской администрации Артур Крупин, высокий уровень воды — скорее всего, не ошибка проектировщиков и монтажников фонтана. Несколько лет назад уровень воды в Верхнем озере подняли на 15 сантиметров для того, чтобы корректно работала задвижка на каскаде в начале Нижнего пруда. «Сейчас уровень правильный. Но проект-то был сделан под другой уровень. Поэтому и могут возникать такие проблемы», — подытожил Крупин.

В качестве временной меры для «фонтана-вулкана» зампредседателя комитета городского хозяйства Александр Купцов предложил поставить кадку кипариса или использовать объект как постамент для какого-нибудь памятника или скульптуры.

— Давайте вы не будете говорить мне, кому и где надо ставить постаменты, — отверг идею Силанов. — Должен быть либо вазон с цветами, либо фонтан, но это должно работать. Если сделали фонтан, надо приводить его в чувство.

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