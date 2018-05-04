«Привести в чувство»: Силанов поручил починить неработающие фонтаны на Верхнем озере

Как рассказали Силанову специалисты муниципальной «Службы заказчика», установленный в 2010 году детский фонтан проработал в штатном режиме лишь несколько сезонов.

— Не зря же он не сдан полностью в эксплуатацию. Он же не принят! Он работает, но не функционирует, как должен. Часть трубок не функционирует, а его насосы стоят в воде полностью. Постоянно идёт из обратный приток из водоёма. А вообще он планировался как музыкальный, с подсветкой. Но в таком режиме, он, кажется, даже дня не проработал, — описала проблемы с фонтаном глава ведомства Лариса Комракова.

Кроме того, коммунальщики постоянно переклеивают нескользящее резиновое покрытие на поверхности шара и возле него. В результате сооружение приняло «лоскутный» вид.

Все 280 струй фонтана, бьющих из-под ног, управляются компьютерной программой, их непредсказуемые высота и ритм в тёплую погоду обещают немало сюрпризов посетителям, в первую очередь — детям. Для безопасности юных пользователей интерактивного аттракциона разноцветное покрытие 12-метровой чаши изготовлено из резины. Эффект от сотен струй усиливается 15 светодиодными светильниками и музыкальным сопровождением, — писала об открытии фонтана восемь лет назад пресс-служба администрации Калининграда.

Находящийся неподалёку фонтан в виде «вулкана» и вовсе никогда не работал, а сейчас используется как мусорка. По словам Ларисы Комраковой, он также не сдан в эксплуатацию и не может работать из-за подтопленных насосов. «Нам же никакие документы не передавали. Мы всё здесь делаем методом тыка», — посетовала руководитель «Службы заказчика».

Как объяснил замглавы городской администрации Артур Крупин, высокий уровень воды — скорее всего, не ошибка проектировщиков и монтажников фонтана. Несколько лет назад уровень воды в Верхнем озере подняли на 15 сантиметров для того, чтобы корректно работала задвижка на каскаде в начале Нижнего пруда. «Сейчас уровень правильный. Но проект-то был сделан под другой уровень. Поэтому и могут возникать такие проблемы», — подытожил Крупин.

В качестве временной меры для «фонтана-вулкана» зампредседателя комитета городского хозяйства Александр Купцов предложил поставить кадку кипариса или использовать объект как постамент для какого-нибудь памятника или скульптуры.