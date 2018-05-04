Третий тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород» посетят 39 тысяч человек
В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.
В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.
Третий тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород», который пройдет 6 мая, посетят 39 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на заседании наблюдательного совета «Организационного комитета «Россия-2018» под руководством Президента РФ Владимира Путина.
По словам главы региона, в эксплуатацию введены все спортивные объекты, в том числе стадион, три предматчевых тренировочных площадки и две базы команд.
«В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения Чемпионата будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объёме», — отметил Никитин.
Напомним, что на стадионе уже прошли два тестовых матча — 15 апреля арену посетили 15 тысяч человек, 28 апреля — 26 тысяч зрителей.
«Также в регионе проведена масштабная работа по созданию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Введены в строй аэропорт и примыкающая к нему
Отметим, что монтаж площадки под фестиваль болельщиков, который пройдет на площади Минина и Пожарского, начнется 10 мая.