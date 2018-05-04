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13:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Третий тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород» посетят 39 тысяч человек

В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.

Третий тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород», который пройдет 6 мая, посетят 39 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на заседании наблюдательного совета «Организационного комитета «Россия-2018» под руководством Президента РФ Владимира Путина.

По словам главы региона, в эксплуатацию введены все спортивные объекты, в том числе стадион, три предматчевых тренировочных площадки и две базы команд.

«В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения Чемпионата будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объёме», — отметил Никитин.

Напомним, что на стадионе уже прошли два тестовых матча — 15 апреля арену посетили 15 тысяч человек, 28 апреля — 26 тысяч зрителей. Каких-либо критических проблем не выявлено.

«Также в регионе проведена масштабная работа по созданию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Введены в строй аэропорт и примыкающая к нему улично-дорожная сеть, реконструирован проспект Молодёжный, связывающий аэропорт Нижнего Новгорода “Стригино” и первую станцию метро “Парк культуры”. Также в шаговой доступности от стадиона завершается строительство станции метро “Стрелка”. 19 апреля проведен пробный пуск первого поезда, рабочее движение будет запущено до конца мая. Кроме того, завершена реконструкция железнодорожного вокзала “Нижний Новгород” и закончились работы по развитию дорожно-транспортной сети в районе стадиона. В настоящее время идёт процесс приёмки Росавиацией в эксплуатацию комплекса объектов реконструкции аэродрома», — отметил глава Нижегородской области.

Отметим, что монтаж площадки под фестиваль болельщиков, который пройдет на площади Минина и Пожарского, начнется 10 мая.

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