Керченская переправа разменяла первый «пассажирский миллион»

«Почетным пассажиром переправы в 2018 году стал Константин Казаков из города Нефтекумска Ставропольского края, переправлявшийся на легковом автомобиле в порт “Кавказ” на пароме “Крым”. Работая монтажником на строительстве Крымского моста со стороны Краснодарского края, Константин посетил Керченский полуостров, чтобы увидеть строительство мостового перехода с крымской стороны», — рассказали в дирекции.

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Почетного пассажира на крымской стороне встретил председатель ликвидационной комиссии ООО «Морская дирекция» Константин Концевой, он поздравил миллионного пассажира и вручил памятную плакетку «Морская дирекция Керченская паромная переправа».

Для строителя Константина Казакова это стало полной неожиданностью. Он поблагодарил дирекцию за теплый прием и рассказал, что обязательно планирует приехать в Крым на отдых.

Как сообщалось, в 2017 году встреча миллионного пассажира прошла 11 мая, а в 2016 — 12 мая, что говорит о росте пассажиропотока через Керченскую паромную переправу и не угасающем интересе к Крыму как со стороны туристов и отдыхающих, так и со стороны граждан, совершающих деловые поездки на полуостров.

Только в период майских праздников, с 29 апреля по 2 мая, средний пассажиропоток составил 16 тыс человек в сутки, что на 13% превышает показатель прошлого года. Количество перевезенных легковых автомобилей выросло на 27%, количество перевезенных грузовиков по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 7%.