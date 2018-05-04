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12:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение на нескольких улицах Нижнего Новгорода перекроют 9 мая в связи с празднованием Дня Победы

Согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода № 1129 от 28 апреля 2018 года «О временном прекращении движения транспорта в городе Нижнем Новгороде в связи с проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне», на территории областного центра 9 мая будут перекрыты несколько улиц.

Источник: AP 2018

В частности, временно прекратится движение (с 05:00 до 23:59) движение транспорта по площади Минина и Пожарского, Зеленскому Съезду, улице Широкой, Георгиевскому Съезду, Верхне-Волжской набережной, улице Минина, улице Большой Печерской (за исключением трамваев), улице Ульянова, улице Пискунова (за исключением трамваев), улице Варварской, улице Алексеевской (за исключением трамваев), улице Пожарского, улице Рождественской на участке от площади Народного единства до площади Маркина, площади Народного единства с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и запретить парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.

Помимо этого, временно прекратится (с 06:00 до 23:00) движение транспорта по площади им. Киселева (за исключением трамваев) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и запретить парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.

Временно прекратится (с 08:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:59) и движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке от Похвалинского съезда до Казанского съезда, набережной Гребного канала от Казанского съезда до остановки общественного транспорта «Набережная Гребного канала2 с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и запретить парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.

Также временно прекратится (с 08:00 до 11:00) движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Веденяпина до проспекта Кирова, проспекту Октября на участке от проспекта Молодежного до проспекта Ильича, улице Веденяпина на участке от улицы Лескова до проспекта Ленина с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Кстати, парковка транспортных средств на вышеуказанных участках запрещена.

Кроме того, временно прекратится (с 08:00 до 12:00) движение транспорта по улице Коминтерна на участке от улицы Белозерской до улицы Свободы с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам, вводится запрет на парковку транспортных средств на вышеуказанных участках.

Постановлением предусматривается и прекращение с 09:00 до 12:00 движения транспорта по площади Буревестника, на участке от дома 1 до дома 14 по бульвару Юбилейному, от дома 14 по бульвару Юбилейному до дома 3 по улице Энгельса, от дома 3 по улице Энгельса до дома 8 по бульвару Юбилейному с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. На данный период запрещена парковка транспортных средств на вышеуказанных участках.

Ранее сообщалось о том, что движение транспорта в Канавинском районе Нижнего Новгорода будет ограничено 8 мая в связи с легкоатлетическим пробегом.

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