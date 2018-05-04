После салюта 9 мая новосибирцев развезут по домам

В День Победы-2018 в Новосибирске после салюта организуют дополнительный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут ожидать в 22.00 на трех вокзалах — Речном, авто- и ж/д вокзале, возле Дома Ленина, пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта, пл. Калинина, пл. Карла Маркса и метро «Студенческая» и других транспортных развязках.