После салюта 9 мая новосибирцев развезут по домам

Дополнительные автобусы развезут новосибирцев по домам после салюта 9 Мая. Пустые экипажи будут ожидать отдыхающих сразу после окончания фейерверка, в 22.00, на основных транспортных развязках.
— № 8 — станция метро «Речной вокзал» — Цветной проезд;.
— № 21 — станция метро «Речной вокзал» — УМ-3;.
— № 54 — станция метро «Речной вокзал» — ул. Твардовского.
— № 8 — автовокзал — Цветной проезд;.
— № 13 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;.
— № 21 — автовокзал — УМ-3;.
— № 32 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;.
— № 36 — автовокзал — ул. Белоусова.
— № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское Плато;.
— № 97 — Дом Ленина — ул. Татьяны Снежиной.
— № 5 — Дом Ленина — ул. Ленинградская;.
— № 7 — Дом Ленина — Станиславский жилмассив;.
— № 8 — Дом Ленина — Затулинский жилмассив;.
— № 10 — Дом Ленина — Сад Дзержинского.
Пересечение ул. Фрунзе и Красного проспекта
— № 5 — до о. п. «Городской аэропорт»;.
— № 13 — до о. п. «Ул. Учительская»;.
— № 23 — до о. п. «Сад Дзержинского» (пересечение ул. Гоголя и Красного проспекта);.
— № 36 — до о. п. «Ул. Лазурная».
— № 14 — площадь им. Калинина — пос. Северный;.
— № 15 — площадь им. Калинина — микрорайон «Стрижи»;.
— № 27 — площадь им. Калинина — пос. Пашино;.
— № 30 — площадь им. Калинина — ул. Татьяны Снежиной;.
— № 34 — площадь им. Калинина — ул. Тюленина.
Вокзал «Новосибирск-Главный»
— № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный.
— № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад Дзержинского.
Площадь им. Карла Маркса.
— № 16 — площадь им. Карла Маркса — Затон;.
— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Юго-Западный жилмассив;.
— № 43 — площадь им. Карла Маркса — «Белые росы»;.
— № 57 — площадь им. Карла Маркса — «Чистая Слобода»;.
— № 60 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив.
— № 7 — площадь им. Карла Маркса — Станиславский жилмассив;.
— № 8 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив;.
— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Северо-Чемской жилмассив.
Станция метро «Студенческая»
— № 45 — станция метро «Студенческая» — Чемской бор.
— № 9 — ТЭЦ-2 — Молкомбинат;.
— № 15 — Юго-Западный жилмассив — Бугринская роща;.
— № 18 — Юго-Западный жилмассив — ул. Петухова.
— № 13 — Оперный театр — Гусинобродское шоссе.
— № 13 — ул. Писарева — Гусинобродское шоссе.
— № 7 — ул. Восход — Станиславский жилмассив;.
— № 7 — ул. Восход — Автопарк.
— № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.
Репетиция Парада Победы в этом году пройдет 5 мая в субботу и займет два вечера в будни — 7 и 8 мая.