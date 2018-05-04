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12:38 (мск), источник: VN.ru

После салюта 9 мая новосибирцев развезут по домам

В День Победы-2018 в Новосибирске после салюта организуют дополнительный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут ожидать в 22.00 на трех вокзалах — Речном, авто- и ж/д вокзале, возле Дома Ленина, пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта, пл. Калинина, пл. Карла Маркса и метро «Студенческая» и других транспортных развязках.

Дополнительные автобусы развезут новосибирцев по домам после салюта 9 Мая. Пустые экипажи будут ожидать отдыхающих сразу после окончания фейерверка, в 22.00, на основных транспортных развязках.

Речной вокзал

Автобусы:

— № 8 — станция метро «Речной вокзал» — Цветной проезд;.

— № 21 — станция метро «Речной вокзал» — УМ-3;.

— № 54 — станция метро «Речной вокзал» — ул. Твардовского.

Автовокзал

Автобусы:

— № 8 — автовокзал — Цветной проезд;.

— № 13 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;.

— № 21 — автовокзал — УМ-3;.

— № 32 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;.

— № 36 — автовокзал — ул. Белоусова.

Дом Ленина

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Автобусы:

— № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское Плато;.

— № 97 — Дом Ленина — ул. Татьяны Снежиной.

Троллейбусы:

— № 5 — Дом Ленина — ул. Ленинградская;.

— № 7 — Дом Ленина — Станиславский жилмассив;.

— № 8 — Дом Ленина — Затулинский жилмассив;.

— № 10 — Дом Ленина — Сад Дзержинского.

Пересечение ул. Фрунзе и Красного проспекта

Троллейбусы:

— № 5 — до о. п. «Городской аэропорт»;.

— № 13 — до о. п. «Ул. Учительская»;.

— № 23 — до о. п. «Сад Дзержинского» (пересечение ул. Гоголя и Красного проспекта);.

— № 36 — до о. п. «Ул. Лазурная».

Площадь им. Калинина

Автобусы:

— № 14 — площадь им. Калинина — пос. Северный;.

— № 15 — площадь им. Калинина — микрорайон «Стрижи»;.

— № 27 — площадь им. Калинина — пос. Пашино;.

— № 30 — площадь им. Калинина — ул. Татьяны Снежиной;.

— № 34 — площадь им. Калинина — ул. Тюленина.

Вокзал «Новосибирск-Главный»

Автобус:

— № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный.

Троллейбус:

— № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад Дзержинского.

Площадь им. Карла Маркса.

Автобусы:

— № 16 — площадь им. Карла Маркса — Затон;.

— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Юго-Западный жилмассив;.

— № 43 — площадь им. Карла Маркса — «Белые росы»;.

— № 57 — площадь им. Карла Маркса — «Чистая Слобода»;.

— № 60 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив.

Троллейбусы:

— № 7 — площадь им. Карла Маркса — Станиславский жилмассив;.

— № 8 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив;.

— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Северо-Чемской жилмассив.

Станция метро «Студенческая»

Автобусы:

— № 45 — станция метро «Студенческая» — Чемской бор.

О. п. «ТЭЦ-2».

Трамваи:

— № 9 — ТЭЦ-2 — Молкомбинат;.

— № 15 — Юго-Западный жилмассив — Бугринская роща;.

— № 18 — Юго-Западный жилмассив — ул. Петухова.

Оперный театр

Трамвай:

— № 13 — Оперный театр — Гусинобродское шоссе.

Ул. Писарева.

Трамвай.

— № 13 — ул. Писарева — Гусинобродское шоссе.

О. п. «Ул. Восход»

Троллейбусы:

— № 7 — ул. Восход — Станиславский жилмассив;.

— № 7 — ул. Восход — Автопарк.

Ул. Зыряновская

Трамвай:

— № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.

Репетиция Парада Победы в этом году пройдет 5 мая в субботу и займет два вечера в будни — 7 и 8 мая.

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