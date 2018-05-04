В воронежском парке «Южный» появится скейтпарк
На территории также предусмотрены зона амфитеатра и трек для велокросса.
На территории также предусмотрены зона амфитеатра и трек для велокросса.
Единственный для Воронежа скейтпарк запланировали построить в парке «Южный» в Левобережном районе. Архитекторы представили концепцию развития территории полпреду президента РФ в ЦФО Алексею Гордееву и врио губернатора Александру Гусеву в пятницу, 4 мая.
В ходе своего визита в парк Алексей Гордеев также пообщался с местными жителями. Горожане рассказали, что существующая детская площадка расположена под палящим солнцем и попросили власти решить этот вопрос. Алексей Гордеев отметил, что замечание местных жителей очень важное. Он поручил архитекторам проработать этот вопрос в концепции. Также он рекомендовал организовать в парке больше зеленых насаждений.
В парке планируют организовать новое городское пространство, увязав его с уже существующими объектами. В 2011 году в «Южном» провели первую часть работ по благоустройству. Сейчас там ведется строительство храма и
Территория парка «Южный» в 2018 году участвовала в голосовании, организованном администрацией города, в рамках проекта «Формирование комфортной среды». По итогам голосования она заняла первое место, набрав порядка 4,5 тыс. голосов.
В августе 2013 года в Воронеже на улице Станкевича открывался крытый скейтпарк, но через год владельцы решили закрыть объект