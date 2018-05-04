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13:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском парке «Южный» появится скейтпарк

На территории также предусмотрены зона амфитеатра и трек для велокросса.

Источник: РИА "Воронеж"

Единственный для Воронежа скейтпарк запланировали построить в парке «Южный» в Левобережном районе. Архитекторы представили концепцию развития территории полпреду президента РФ в ЦФО Алексею Гордееву и врио губернатора Александру Гусеву в пятницу, 4 мая.

Территорию разделят на 15 зон для спорта и отдыха. Предусмотрена зона скейтпарка, игровые площадки для детей, трек для велокросса или футбольное поле. Также на площадке появятся арт-объекты, зона амфитеатра, кафе и парковка. Кроме того, в парке организуют специальное место для выгула собак.

В ходе своего визита в парк Алексей Гордеев также пообщался с местными жителями. Горожане рассказали, что существующая детская площадка расположена под палящим солнцем и попросили власти решить этот вопрос. Алексей Гордеев отметил, что замечание местных жителей очень важное. Он поручил архитекторам проработать этот вопрос в концепции. Также он рекомендовал организовать в парке больше зеленых насаждений.

В парке планируют организовать новое городское пространство, увязав его с уже существующими объектами. В 2011 году в «Южном» провели первую часть работ по благоустройству. Сейчас там ведется строительство храма и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Территория парка «Южный» в 2018 году участвовала в голосовании, организованном администрацией города, в рамках проекта «Формирование комфортной среды». По итогам голосования она заняла первое место, набрав порядка 4,5 тыс. голосов.

В августе 2013 года в Воронеже на улице Станкевича открывался крытый скейтпарк, но через год владельцы решили закрыть объект из-за нерентабельности.

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