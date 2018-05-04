Отопительный сезон в Кемеровской области может продлиться до 20 мая

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олега Бритвина. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни похолодание, температура может опуститься ниже нуля, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому отопительный сезон в регионе может продлиться дольше.