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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Отопительный сезон в Кемеровской области может продлиться до 20 мая

Это связано с погодными условиями, установившимися в регионе.

Компания «СГК» может продлить отопительный сезон в Кузбассе до 20 мая.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олега Бритвина. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни похолодание, температура может опуститься ниже нуля, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому отопительный сезон в регионе может продлиться дольше.

В ООО «СГК» намерены продлить отопительный сезон ориентировочно до 20 мая.

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