Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве
РИАМО — 4 мая. Рабочие приступили к строительству станции Московского метрополитена «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.
РИАМО — 4 мая. Рабочие приступили к строительству станции Московского метрополитена «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.
«По полученной информации, на данный момент специалисты завершают установку ограждающих конструкций станционного котлована», — говорится в сообщении.
Станция метро «Нижние Мневники» на Большой кольцевой линии будет расположена в районе
Ранее заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Внуково» хотят сделать в пешей доступности от одноименного московского аэропорта.