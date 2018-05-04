Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ начала «жесткую политику» в Черном море: Украина в панике
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как вырастить умного ребенка: 5 игр
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Диего Симеоне выиграет Лигу Европы. И уйдет из «Атлетико»
«Локомотив» продлил контракт с Сёминым
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Серж Саргсян ушел в отставку
14:54 (мск), источник: РИАМО

Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве

РИАМО — 4 мая. Рабочие приступили к строительству станции Московского метрополитена «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительств

«По полученной информации, на данный момент специалисты завершают установку ограждающих конструкций станционного котлована», — говорится в сообщении.

Станция метро «Нижние Мневники» на Большой кольцевой линии будет расположена в районе Хорошево-Мневники. Открытие станции запланировано на 2020 год.

Ранее заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Внуково» хотят сделать в пешей доступности от одноименного московского аэропорта.

Все новости региона
 Воробьев вручил грамоты о статусе пункта воинской доблести властям Лобни и Степыгина
Глава следственного управления отдела МВД в Подмосковье попался на взятке в 4 млн руб
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Литва начала называть Грузию по-новому
Участник «Последнего героя» писатель Сергей Сакин найден мертвым
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь