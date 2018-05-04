К ЧМ-2018 улицы Самары будут вымыты с шампунем

«В июне мы планируем промыть с шампунем практически все городские дороги второй категории, гостевые маршруты так же попадают в этот перечень, — пояснил Виктор Ненашев. — Единственным требованием для использования шампуня является наличие на дороге ливневой канализации. Шампунь должен отмыть битумные пятна и иные виды загрязнения, которые не поддаются мойке при помощи обычной струи воды. Мы проверим, как этот метод будет работать на больших участках дорог. В соответствии с требованиями, моющие средства являются экологически безопасными — не вредят ни проезжей части, ни тротуарам, ни газонам. Водным раствором моющего средства обрабатывают дорогу с помощью поливо-моечных машин. Спустя час-полтора после обработки шампунем, дорогу повторно моют обычной водой. Это будет разовое мероприятие, мы посмотрим эффект. Если он будет положительным, на будущий год эти работы будут планироваться на постоянной основе».