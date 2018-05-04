К ЧМ-2018 улицы Самары будут вымыты с шампунем
В июне текущего года в Самаре будет произведена мойка дорог с использованием моющих средств, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
В июне текущего года в Самаре будет произведена мойка дорог с использованием моющих средств, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента Виктор Ненашев, данную практику планируется сделать постоянной.
«В июне мы планируем промыть с шампунем практически все городские дороги второй категории, гостевые маршруты так же попадают в этот перечень, — пояснил Виктор Ненашев. — Единственным требованием для использования шампуня является наличие на дороге ливневой канализации. Шампунь должен отмыть битумные пятна и иные виды загрязнения, которые не поддаются мойке при помощи обычной струи воды. Мы проверим, как этот метод будет работать на больших участках дорог. В соответствии с требованиями, моющие средства являются экологически безопасными — не вредят ни проезжей части, ни тротуарам, ни газонам. Водным раствором моющего средства обрабатывают дорогу с помощью
Он так же отметил, что городские службы уже в полном объеме перешли на летнее содержание дорог.
«С наступлением теплой погоды, после схода снега и высыхания газонов, начались основные работы по мойке и обеспыливанию
По окончании месячника по благоустройству производится ремонт и покраска дорожных ограждений, эта работа будет закончена до конца мая. Уже сейчас городские службы приступили к нанесению дорожной разметки, кроме того, на центральных улицах города будет выполнена окраска бортового камня.