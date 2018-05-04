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13:41 (мск), источник: Volga News

К ЧМ-2018 улицы Самары будут вымыты с шампунем

В июне текущего года в Самаре будет произведена мойка дорог с использованием моющих средств, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента Виктор Ненашев, данную практику планируется сделать постоянной.

«В июне мы планируем промыть с шампунем практически все городские дороги второй категории, гостевые маршруты так же попадают в этот перечень, — пояснил Виктор Ненашев. — Единственным требованием для использования шампуня является наличие на дороге ливневой канализации. Шампунь должен отмыть битумные пятна и иные виды загрязнения, которые не поддаются мойке при помощи обычной струи воды. Мы проверим, как этот метод будет работать на больших участках дорог. В соответствии с требованиями, моющие средства являются экологически безопасными — не вредят ни проезжей части, ни тротуарам, ни газонам. Водным раствором моющего средства обрабатывают дорогу с помощью поливо-моечных машин. Спустя час-полтора после обработки шампунем, дорогу повторно моют обычной водой. Это будет разовое мероприятие, мы посмотрим эффект. Если он будет положительным, на будущий год эти работы будут планироваться на постоянной основе».

Он так же отметил, что городские службы уже в полном объеме перешли на летнее содержание дорог.

«С наступлением теплой погоды, после схода снега и высыхания газонов, начались основные работы по мойке и обеспыливанию улично-дорожной сети города. — сказал Виктор Ненашев. — В работах задействованы поливо-моечные и вакуумно-подметальные машины. Они работают на тех улицах, где уже произведен подбор зимних накоплений. Сейчас производится отмывание проезжей части водой и сбор пыли и мусора, который осуществляют вакуумно-подметальные машины. Коме того, производится сбор мусора с газонов».

По окончании месячника по благоустройству производится ремонт и покраска дорожных ограждений, эта работа будет закончена до конца мая. Уже сейчас городские службы приступили к нанесению дорожной разметки, кроме того, на центральных улицах города будет выполнена окраска бортового камня.

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