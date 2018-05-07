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10:13 (мск), источник: Известия

Количество гостиниц в России достигло рекорда

Это создает потенциал для дальнейшего развития туризма.

За год количество гостиниц, отелей и хостелов увеличилось на 6%. По итогам 2017-го в стране зарегистрировано 21,3 тыс. коллективных средств размещения — это рекорд как минимум с начала века. По словам экспертов, большинство новых гостиниц строилось к чемпионату мира по футболу, но и после окончания мундиаля они могут способствовать росту туристической привлекательности страны. С 2000 года в России в 3,5 раза увеличилось число коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, хостелов и т. д. Если в начале века их было 6 тыс., то в прошлом году — 21,3 тыс., свидетельствуют данные Ростуризма, с которыми ознакомились «Известия». Только за 2017 год количество гостиниц, отелей и хостелов выросло на 6% относительно 2016-го. Добиться расширения гостиничного фонда удалось благодаря росту вложений в эту отрасль, пояснили в Ростуризме.— Ежегодные инвестиции в основной капитал средств размещения выросли с 2008 года на 69,9%, — рассказали в службе. По данным Ростуризма, пик активности пришелся на 2014 год, когда инвестиции в основной капитал превысили аналогичный показатель 2008 года в 4,5 раза. Появление в России новых гостиниц и хостелов способствует росту конкуренции и, следовательно, повышению уровня сервиса, добавили в службе. По словам экспертов, количество гостиниц увеличилось в преддверии чемпионата мира по футболу. Важно, чтобы после мундиаля они не закрылись, а, наоборот, способствовали росту туристической привлекательности страны, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Для этого необходимо комплексно подойти к улучшению условий для путешественников в регионах. По его словам, в России наибольшей популярностью пользуются средства размещения, имеющие две-три «звезды». Чаще всего открываются небольшие новые гостиницы. Поэтому номерной фонд вырос пропорционально количеству объектов. Как рассказывал в интервью «Известиям» глава Ростуризма Олег Сафонов, в дни чемпионата мира в стране ожидается около 1,5 млн гостей. Во всех регионах проведения матчей разработаны комплексные программы гостеприимства — от момента прибытия болельщика до самого его отъезда по истечению разрешенного срока безвизового пребывания. Отели и хостелы, которые будут принимать основной поток гостей мундиаля, прошли классификацию. В скором времени эта процедура ждет все гостиницы, горнолыжные трассы и пляжи в стране. По закону, принятому в начале этого года, к 1 июля 2019-го аккредитоваться должны гостиницы, предлагающие от 50 номеров, к январю 2020-го — 15 и больше номеров, а к началу 2021 года — все объекты в России. Предоставлять услуги без свидетельства о присвоении классификации будет запрещено. Внедрение классификации уже улучшило качество сервиса, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Однако большая часть гостиниц все еще вне правового поля, особенно много таких объектов в южных регионах страны.— Де-факто это гостиница, а де-юре — просто жилой дом. В таких случаях тяжело следить за качеством предоставляемых услуг, — отметил эксперт. Ранее Минкультуры подготовило поправки в правила предоставления гостиничных услуг. По ним, сотрудников гостиниц обяжут следить за сохранностью вещей проживающих, а также в обязательном порядке предоставлять клиентам при заселении чистое постельное белье и полотенце. Кроме того, отныне несовершеннолетние не смогут заселиться в гостиницу без разрешения родителей. Раньше это правило распространялось только на тех, кому еще не исполнилось 14 лет. В министерстве рассчитывают, что правила вступят в силу с 1 января 2019 года.

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