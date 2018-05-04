Детская железная дорога откроется на Юности 9 мая

В День Победы открывается сезон на Детской железной дороге на острове Юность в Иркутске. В этом году это уже 79-ый летний сезон. Традиционно праздник начнется с торжественного митинга. Руководство Восточно-Сибирской железной дороги и представители Совета ветеранов возложат цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в 1941—1945 годы.