Детская железная дорога откроется на Юности 9 мая
Первые рейсы поездов будут бесплатными.
Первые рейсы поездов будут бесплатными.
В День Победы открывается сезон на Детской железной дороге на острове Юность в Иркутске. В этом году это уже 79-ый летний сезон. Традиционно праздник начнется с торжественного митинга. Руководство
А после этого начнется праздничный концерт. Для горожан развернут полевую кухню.
— Впервые будет работать «открытый микрофон». Любой желающий сможет публично прочесть стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. Народные артисты получат в подарок сертификат с открытой датой на бесплатный проезд по Детской железной дороге, — сообщили в
Первые рейсы поездов будут для пассажиров бесплатными.