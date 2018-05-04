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13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Детская железная дорога откроется на Юности 9 мая

Первые рейсы поездов будут бесплатными.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы открывается сезон на Детской железной дороге на острове Юность в Иркутске. В этом году это уже 79-ый летний сезон. Традиционно праздник начнется с торжественного митинга. Руководство Восточно-Сибирской железной дороги и представители Совета ветеранов возложат цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в 1941—1945 годы.

А после этого начнется праздничный концерт. Для горожан развернут полевую кухню.

— Впервые будет работать «открытый микрофон». Любой желающий сможет публично прочесть стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. Народные артисты получат в подарок сертификат с открытой датой на бесплатный проезд по Детской железной дороге, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Первые рейсы поездов будут для пассажиров бесплатными.

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