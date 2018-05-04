Объявлен тендер на постройку школ и детсада в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Управление капитального строительства Иркутска объявило три тендера на возведение учреждений образования. Предложения от строительных компаний принимаются до 15 мая 2018 года. Итоги всех трех аукционов по выбору подрядчиков планируется подвести 25 мая, сообщает RosTender.info.

Согласно конкурсной документации, стоимость возведения школы в Лесном обойдётся бюджету Иркутска в 548 млн рублей. По плану она должна быть сдана в эксплуатацию в мае 2020 года.

На строительство детского сада из средств города выделяется 295 млн рублей, здание будет готово в июле 2019 года.