Тагильские собаколовы ответят рублем за жестокость
И нарушения СанПиНа.
И нарушения СанПиНа.
В Нижнем Тагиле служба отлова собак оштрафована за нарушения правил карантина животных и других
Надзорное ведомство провело проверку деятельности ООО «Служба отлова безнадзорных животных» после многочисленных жалоб общественников и сообщений в СМИ.
До 31 декабря 2017 года эта компания выполняла муниципальный заказ на отлов безнадзорных животных в Горноуральском городском округе. Организация разместила пункт передержки в Нижнем Тагиле, в районе железнодорожной станции
В частности, сотрудников не прививали от бешенства, отловщики не проходили специальное обучение. Клетки не мыли и не дезинфицировали, помещение кормокухни было оборудовано с нарушениями, карантинные мероприятия не проводились. Сама передержка была загрязнена бытовыми отходами и экскрементами, отходы складировались в одном из строений. Не проводился учет поступающих и выбывающих животных.
По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении компании. Служба отлова оштрафована на 95 000 рублей.