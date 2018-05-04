Затяжной паводок позволяет обеспечивать Екатеринбург водой

В Верхнемакаровском водохранилище уровень воды прекратил падение 5 апреля, приточность в составила 3 кубометра в секунду. На Волчихинском водохранилище падение уровня прекратилось 16 апреля с приточностью 7 кубометров в секунду. Из Волчихинского водохранилища на нужды Екатеринбурга вода уходит с интенсивностью 6 кубометров в секунду. В прошлом году в конце апреля естественная приточность в Волчихинское водохранилище составляла 25 кубометров в секунду, в Верхне-Макаровское — 15 кубометров в секунду.

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«Низкая интенсивность роста приточности не характерна для водосборной площади Екатеринбурга. Говорить о накоплении водных запасов на сегодняшний день невозможно, зафиксирован подъем уровней не больше, чем на 1−2 см. При этом в 2017 году в конце апреля уровни поднялись на 27 см, в 2016 году в этот период набрали 70 см и вышли на необходимый подпорный уровень», — объясняет заместитель технического директора по эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.

Прошлогодний паводок был достаточно скудным, и уже в октябре 2017 года была включена перекачка воды из Нязепетровского водохранилища. Перекачка продолжалась 4 месяца и позволила сохранить круглосуточное штатное водоснабжение Екатеринбурга до наступления паводка 2018 года. Стоимость электроэнергии, необходимой для перекачки, превышает 30 млн рублей за каждый месяц. Необходимость оплачивать дорогостоящую услугу снижает темпы модернизации сетей и объектов ВКХ, обновления технологий водоподготовки и очистки стоков.

При этом осадки в Екатеринбурге не влияют на наполняемость водохранилищ.