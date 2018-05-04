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13:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирск привезли кубок Чемпионата мира по футболу

Официальный кубок FIFA, который достанется команде победителю Чемпионата мира по футболу-2018 доставили в Новосибирск. Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Толмачево», сибирская столица стала второй остановкой в «путешествии» главной футбольной награды по миру.

Источник: "Российская газета"

Первым городом России, в котором побывал кубок, стал Владивосток, а до этого им могли полюбоваться жители Пхукета, Макао, Душанбе, Еревана, Тбилиси, Вены, Кельна, Осло и множества других городов. Теперь же чаша вышла на своеобразную финишную прямую и покинет Россию лишь после окончания чемпионата. Даже в случае победы нашей сборной, оригинал этого кубка не останется у команды навсегда, а «уедет» в швейцарский музей FIFA.

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Традиция мирового турне этой награды идет с 2006 года. Следующим городом, в котором окажется кубок станет Екатеринбург, который примет своеобразную эстафету 8 мая. Дальше будут Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и, наконец, Москва.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, 5 и 6 мая трофей FIFA будет выставлен на Михайловской набережной — любой желающий сможет увидеть его своими глазами и сделать памятное селфи. В городской администрации обещают и особенную праздничную программу.

Примечательно, что для нынешнего Чемпионата мира, который пройдет в России организаторы разработали самый длинный тур Кубка за более чем десятилетнюю историю. Общая протяженность маршрута составит 27 тысяч километров, награда побывает в 11 часовых поясах на территориях, где постоянно проживают более сорока миллионов человек.

Справка «РГ».

Кубок FIFA сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде главная футбольная награда существует с 1974 года. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к чаше могут только победители турнира и главы государств. При этом сборная страны-победителя получает взамен так называемый Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA. Увидеть же оригинальный, единственный в своем роде трофей — уникальная возможность, которая появилась у жителей крупных российских городов.

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