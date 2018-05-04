В Новосибирск привезли кубок Чемпионата мира по футболу

Источник: "Российская газета"

Первым городом России, в котором побывал кубок, стал Владивосток, а до этого им могли полюбоваться жители Пхукета, Макао, Душанбе, Еревана, Тбилиси, Вены, Кельна, Осло и множества других городов. Теперь же чаша вышла на своеобразную финишную прямую и покинет Россию лишь после окончания чемпионата. Даже в случае победы нашей сборной, оригинал этого кубка не останется у команды навсегда, а «уедет» в швейцарский музей FIFA.

Традиция мирового турне этой награды идет с 2006 года. Следующим городом, в котором окажется кубок станет Екатеринбург, который примет своеобразную эстафету 8 мая. Дальше будут Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и, наконец, Москва.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, 5 и 6 мая трофей FIFA будет выставлен на Михайловской набережной — любой желающий сможет увидеть его своими глазами и сделать памятное селфи. В городской администрации обещают и особенную праздничную программу.

Примечательно, что для нынешнего Чемпионата мира, который пройдет в России организаторы разработали самый длинный тур Кубка за более чем десятилетнюю историю. Общая протяженность маршрута составит 27 тысяч километров, награда побывает в 11 часовых поясах на территориях, где постоянно проживают более сорока миллионов человек.

Справка «РГ».