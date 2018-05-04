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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе виновный в ДТП пешеход взыскал ущерб с водителя

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Житель Уфы взыскал ущерб с водителя, под автомобиль которого он попал, переходя дорогу в неположенном месте и в нетрезвом состоянии.

Пешеход получил тяжкий вред здоровью и решил обратиться за компенсацией морального вреда. Как пояснили в Калининской прокуратуре, иск они поддержали, так как транспортное средство является источником повышенной опасности для окружающих.

Истец просил компенсацию в размере 200 тысяч рублей, но, так как именно он был виновником аварии, суд снизил размер до 130 тысяч рублей.

Авария произошла в сентябре 2016 года на улице С. Перовской. Марка машины, под которую попал пешеход — Mitsubishi ASX 1,6.

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