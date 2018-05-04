В Уфе виновный в ДТП пешеход взыскал ущерб с водителя

Пешеход получил тяжкий вред здоровью и решил обратиться за компенсацией морального вреда. Как пояснили в Калининской прокуратуре, иск они поддержали, так как транспортное средство является источником повышенной опасности для окружающих.

Истец просил компенсацию в размере 200 тысяч рублей, но, так как именно он был виновником аварии, суд снизил размер до 130 тысяч рублей.