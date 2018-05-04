Боевые пикапы с беспилотниками впервые выйдут на парад в Петербурге
Они состоят на вооружении армейской разведки и спецназа.
Они состоят на вооружении армейской разведки и спецназа.
В параде в честь Дня Победы 9 мая в
Как сообщили в
Полноприводные автомобили повышенной проходимости оснащены бензиновыми двигателями объёмом 2,7 л, мощностью 128 л.с., имеют запас хода 500 километров и максимальную скорость 140 км/ч. В машине могут разместиться пятеро военнослужащих, не считая наводчика пулемёта, находящегося в кузове.
Боевые пикапы предназначены для повышения мобильности подразделений спецназа при выполнении рейдовых заданий в тылу противника и для усиления огневой мощи разведгрупп.
Как сообщало ИА REGNUM, первая репетиция парада с участием боевой техники прошла на Дворцовой площади 30 апреля. В ней участвовали и боевые пикапы.
Напомним, в параде Победы в
В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники. В парадном строе авиации будет задействовано свыше 40 самолетов и вертолетов. На Неве в