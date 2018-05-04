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14:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Боевые пикапы с беспилотниками впервые выйдут на парад в Петербурге

Они состоят на вооружении армейской разведки и спецназа.

Источник: ИА REGNUM

В параде в честь Дня Победы 9 мая в Санкт-Петербурге впервые примут участие специальные автомобили на базе пикапа УАЗ «Патриот», находящиеся на вооружении разведывательных подразделений и частей спецназа Западного военного округа. Эти машины оснащены мощным вооружением и несут на своем борту беспилотные летательные аппараты.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, «по Дворцовой площади пройдёт расчёт в составе девяти боевых пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», автоматическими гранатометами АГС-30 и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

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Полноприводные автомобили повышенной проходимости оснащены бензиновыми двигателями объёмом 2,7 л, мощностью 128 л.с., имеют запас хода 500 километров и максимальную скорость 140 км/ч. В машине могут разместиться пятеро военнослужащих, не считая наводчика пулемёта, находящегося в кузове.

Боевые пикапы предназначены для повышения мобильности подразделений спецназа при выполнении рейдовых заданий в тылу противника и для усиления огневой мощи разведгрупп.

Как сообщало ИА REGNUM, первая репетиция парада с участием боевой техники прошла на Дворцовой площади 30 апреля. В ней участвовали и боевые пикапы.

Напомним, в параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, курсантов вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ.

В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники. В парадном строе авиации будет задействовано свыше 40 самолетов и вертолетов. На Неве в военно-морской части парада будет задействовано семь кораблей Балтийского флота.

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