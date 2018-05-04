Автопробег и легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы пройдут в Уфе

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Автопробег, организатором которого выступают военные ветеранские организации и мотоклуб «Ночные волки», пройдет 5 мая по маршруту: Монумент Дружбы — Проспект Салавата Юлаева — ТРЦ «Планета». Старт намечен на 12:00.

В рамках автопробега в Парке Победы также состоится возложение цветов к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину, к бюстам двух генералов — героев Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова.

Легкоатлетическая эстафета, организуемая в 70-й раз, пройдет 6 мая. В ней примут участие более 1,5 тыс. человек.

«Соревнования пройдут среди учащихся общеобразовательных учреждений, колледжей, техникумов, вузов, воспитанников подростковых клубов, спортивных клубов, работников предприятий и организаций Уфы», — отметила пресс-служба.

Также в этот день будет дан старт «Забегу Мира», в котором могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста при наличии допуска врача.

По традиции на спортивный праздник приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труда и спорта. После церемонии открытия соревнований в парке Победы состоится торжественное возложение цветов к Вечному Огню.

В связи с проведением эстафеты с 10.00 до 14.00 в микрорайоне Черниковка будет временно перекрыто движение транспорта.

Кроме того, 5 мая в уфимском парке Победы состоится бесплатная экскурсия «Наш вклад в Победу!».