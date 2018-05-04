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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Три региона УрФО попали в национальный список небезопасных дорог

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг из 50 городов-миллиоников России, в котором оценил количество ДТП из-за плохого состояния дорог.

Источник: Reuters

В «красную зону» с высокой дорожной опасностью попали две региона Уральского федерального округа. Самым худшим регионом в списке оказалась Челябинская область (50 место): за год на ее территории произошло 2,4 тыс. аварий из-за ухабов и ям на дорогах, 3,1 тыс. человек были ранены, 198 — погибли. На 32-о месте в списке разместилась Свердловская область. За год на ее трассах произошло 1,5 тыс. ДТП из-за плохих дорог, пострадало 2 тыс. человек и погибло 255 человек.

В «желтую зону», где расположились регионы с недостаточной безопасностью дорог попал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). За год на дорогах округа было зафиксировано 693 аварии, 996 раненых и 58 смертей. В «зеленой зоне» с удовлетворительной дорожной безопасностью четвертое место заняла Тюменская область. По итогам прошлого года из-за повреждений на ее дорогах пострадало 500 человек, 43 погибло. За это время было зафиксировано 401 ДТП.

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