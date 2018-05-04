Три региона УрФО попали в национальный список небезопасных дорог
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг из 50
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг из 50
В «красную зону» с высокой дорожной опасностью попали две региона Уральского федерального округа. Самым худшим регионом в списке оказалась Челябинская область (50 место): за год на ее территории произошло 2,4 тыс. аварий
В «желтую зону», где расположились регионы с недостаточной безопасностью дорог попал