Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Погибнут многие": Трамп и Нетаньяху объявил о начале III мировой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Командир российского самолета умер по пути в Египет
«Изделие 715» "раздавит" ПВО стран НАТО
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
13:41 (мск), источник: Новости Перми

По краю проедет «Поезд Победы»

С 6 по 14 мая ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки сделает десять остановок на станциях Прикамья.

«Встреча поезда Победы» приурочена к празднованию 73-й годовщины со дня Победы в ВОВ.

В Пермском крае поезд сделает десять остановок:
• 6 мая — Верещагино (с 13:00, здесь и далее указано местное время)
• 7 мая — Чайковская (с 11:00)
• 8 мая — Пермь-Сортировочная (с 12:00)
• 9 мая — Пермь-2 (с 08:00), Пермь-1 (с 13:30)
• 10 мая — Кунгур (с 10:00)
• 11 мая — Левшино (с 10:00)
• 12 мая — Чусовская (с 10:30)
• 13 мая — Кизел (с 11:30)
• 14 мая — Заячья Горка — парк Березники (с 10:00).

В Перми 9 мая состав будут встречать ветераны, жители и гости города, работники СвЖД. На станции Пермь-1 состоится праздничный концерт, а студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам войны и труда георгиевские ленточки и цветы.

Все новости региона
В Гайнском районе водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
ЦСР Кудрина предложил создать «цифровых двойников» россиян
«Терминатор» стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы
Жить как Рокфеллеры: имущество клана миллиардеров распродают
Генпрокуратура раскрыла доход Чайки за 2017 год
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь