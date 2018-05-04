По краю проедет «Поезд Победы»

В Пермском крае поезд сделает десять остановок:

• 6 мая — Верещагино (с 13:00, здесь и далее указано местное время)

• 7 мая — Чайковская (с 11:00)

• 8 мая — Пермь-Сортировочная (с 12:00)

• 9 мая — Пермь-2 (с 08:00), Пермь-1 (с 13:30)

• 10 мая — Кунгур (с 10:00)

• 11 мая — Левшино (с 10:00)

• 12 мая — Чусовская (с 10:30)

• 13 мая — Кизел (с 11:30)

• 14 мая — Заячья Горка — парк Березники (с 10:00).



В Перми 9 мая состав будут встречать ветераны, жители и гости города, работники СвЖД. На станции Пермь-1 состоится праздничный концерт, а студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам войны и труда георгиевские ленточки и цветы.