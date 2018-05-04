По краю проедет «Поезд Победы»
С 6 по 14 мая
С 6 по 14 мая
«Встреча поезда Победы» приурочена к празднованию 73-й годовщины со дня Победы в ВОВ.
В Пермском крае поезд сделает десять остановок:
• 6 мая — Верещагино (с 13:00, здесь и далее указано местное время)
• 7 мая — Чайковская (с 11:00)
• 8 мая —
• 9 мая — Пермь-2 (с 08:00), Пермь-1 (с 13:30)
• 10 мая — Кунгур (с 10:00)
• 11 мая — Левшино (с 10:00)
• 12 мая — Чусовская (с 10:30)
• 13 мая — Кизел (с 11:30)
• 14 мая — Заячья Горка — парк Березники (с 10:00).
В Перми 9 мая состав будут встречать ветераны, жители и гости города, работники СвЖД. На станции Пермь-1 состоится праздничный концерт, а студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам войны и труда георгиевские ленточки и цветы.