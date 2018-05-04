В Краснодаре на месте двух бывших аптек откроют новые филиалы поликлиник

«Параллельно с решением вопроса по строительству новых поликлиник необходимо принять срочные меры по расширению существующих. Помещения бывших аптек — хорошая возможность это сделать. После переоформления в них сделают ремонт, установят современное оборудование для работы филиалов поликлиник», — сказал мэр.