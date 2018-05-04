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16:29 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на месте двух бывших аптек откроют новые филиалы поликлиник

В Краснодаре в помещениях бывших аптек на улице Трудовой Славы и на улице Толбухина откроют филиалы поликлиники. Такое поручение дал глава города Евгений Первышов.

Сейчас помещения переоформляют.

«Параллельно с решением вопроса по строительству новых поликлиник необходимо принять срочные меры по расширению существующих. Помещения бывших аптек — хорошая возможность это сделать. После переоформления в них сделают ремонт, установят современное оборудование для работы филиалов поликлиник», — сказал мэр.

По данным городского управления здравоохранения, уже определено, что в здании на улице Трудовой Славы, 24 откроют филиал женской консультации. Площадь помещения составляет 610 кв. м.

На улице Толбухина, 87 собираются оборудовать педиатрическое отделение — филиал городской поликлиники № 12. Площадь составляет 270 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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