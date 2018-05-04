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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сняли режим ЧС и ввели особый противопожарный

Губернатор Волгоградской области отменил режим чрезвычайной ситуации, действующий на территории Волгоградской области в связи с паводком.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, заседанию оперативного штаба предшествовал облет пострадавших от большой воды территорий региона. Сейчас закончены аварийно-восстановительные работы в пострадавших от паводка районах, и начата ликвидация его последствий.

Второй блок совещания был посвящен предупреждению возгораний — в Волгоградской области начался пожароопасный сезон. В связи с этим в регионе вводится особый противопожарный режим. Отметим, что в подавляющем большинстве случаев причиной ландшафтных возгораний на территории Волгоградской области становится человеческий фактор. Есть и факты умышленных поджогов: по итогам прошлого года осуждены три человека.

Напомним, в течение пожароопасного периода 2017 года на территории Волгоградской области было составлено 1674 административных протокола по фактам нарушения дополнительных требований пожарной безопасности — это в два раза больше, чем в 2016 году. По фактам выявленных административных правонарушений в 2017 году наложено 1348 штрафов на общую сумму 2,5 миллиона рублей, в том числе на 1313 физических лиц.

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