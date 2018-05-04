В Волгоградской области сняли режим ЧС и ввели особый противопожарный

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, заседанию оперативного штаба предшествовал облет пострадавших от большой воды территорий региона. Сейчас закончены аварийно-восстановительные работы в пострадавших от паводка районах, и начата ликвидация его последствий.

Второй блок совещания был посвящен предупреждению возгораний — в Волгоградской области начался пожароопасный сезон. В связи с этим в регионе вводится особый противопожарный режим. Отметим, что в подавляющем большинстве случаев причиной ландшафтных возгораний на территории Волгоградской области становится человеческий фактор. Есть и факты умышленных поджогов: по итогам прошлого года осуждены три человека.