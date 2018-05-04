В Волгоградской области сняли режим ЧС и ввели особый противопожарный
Губернатор Волгоградской области отменил режим чрезвычайной ситуации, действующий на территории Волгоградской области в связи с паводком.
Губернатор Волгоградской области отменил режим чрезвычайной ситуации, действующий на территории Волгоградской области в связи с паводком.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Второй блок совещания был посвящен предупреждению возгораний — в Волгоградской области начался пожароопасный сезон. В связи с этим в регионе вводится особый противопожарный режим. Отметим, что в подавляющем большинстве случаев причиной ландшафтных возгораний на территории Волгоградской области становится человеческий фактор. Есть и факты умышленных поджогов: по итогам прошлого года осуждены три человека.
Напомним, в течение пожароопасного периода 2017 года на территории Волгоградской области было составлено 1674 административных протокола по фактам нарушения дополнительных требований пожарной безопасности — это в два раза больше, чем в 2016 году. По фактам выявленных административных правонарушений в 2017 году наложено 1348 штрафов на общую сумму 2,5 миллиона рублей, в том числе на 1313 физических лиц.