Умер главный редактор газеты «Экспресс-К» Тимур Неталиев

«Это правда. Он болел ровно неделю. Его не было на работе, и мы сегодня узнали, что он умер в больнице. Что именно случилось — не знаем. В больницу он попал только на днях — позавчера что ли. До этого болел дома. Мы сочли, что это обычная простуда. Возможно, он болел чем-то, сам не зная того», — рассказала сотрудница редакции газеты, попросившая не публиковать ее имени.