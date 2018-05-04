Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Погибнут многие": Трамп и Нетаньяху объявил о начале III мировой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
15-летнюю дочь Елены Воробей прооперировали в Германии
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Война в Сирии: Ирану предложено выйти вон, на очереди РФ -эксперт
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Диего Симеоне выиграет Лигу Европы. И уйдет из «Атлетико»
Малкин помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
13:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Умер главный редактор газеты «Экспресс-К» Тимур Неталиев

Известный журналист скончался в больнице сегодня, о причинах пока не сообщается.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Главный редактор газеты «Экспресс-К» Тимур Неталиев умер сегодня в больнице. Информацию Sputnik Казахстан подтвердили сотрудники издания.

«Это правда. Он болел ровно неделю. Его не было на работе, и мы сегодня узнали, что он умер в больнице. Что именно случилось — не знаем. В больницу он попал только на днях — позавчера что ли. До этого болел дома. Мы сочли, что это обычная простуда. Возможно, он болел чем-то, сам не зная того», — рассказала сотрудница редакции газеты, попросившая не публиковать ее имени.

Редакция Sputnik Казахстан приносит свои соболезнования родным и близким Тимура Неталиева.

Все новости региона
 Тело погибшей казахстанской студентки МГИМО доставят в Астану
Умер главный редактор газеты 'Экспресс-К' Тимур Неталиев
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
ЦСР Кудрина предложил создать «цифровых двойников» россиян
«Терминатор» стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы
Жить как Рокфеллеры: имущество клана миллиардеров распродают
Генпрокуратура раскрыла доход Чайки за 2017 год
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь