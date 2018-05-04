Умер главный редактор газеты «Экспресс-К» Тимур Неталиев
Известный журналист скончался в больнице сегодня, о причинах пока не сообщается.
Известный журналист скончался в больнице сегодня, о причинах пока не сообщается.
АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Главный редактор газеты «Экспресс-К» Тимур Неталиев умер сегодня в больнице. Информацию Sputnik Казахстан подтвердили сотрудники издания.
«Это правда. Он болел ровно неделю. Его не было на работе, и мы сегодня узнали, что он умер в больнице. Что именно случилось — не знаем. В больницу он попал только на днях — позавчера что ли. До этого болел дома. Мы сочли, что это обычная простуда. Возможно, он болел
Редакция Sputnik Казахстан приносит свои соболезнования родным и близким Тимура Неталиева.