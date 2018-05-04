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15:07 (мск), источник: Ведомости

Медведев поручил начать испытания беспилотников на трассе Москва — Петербург

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного транспорта на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного транспорта на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства попросил «Автодор» до 29 июня выбрать пилотный участок трассы для этих целей.

До 30 ноября госкомпания при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) должна начать тестирование инфраструктуры для беспилотного, подключенного и электрического транспорта.

Соответствующие поручения Медведев дал по итогам заседания президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 24 апреля.

С мая 2017 г. испытания беспилотников проводит компания «Яндекс». Сейчас ее разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два на базе Toyota Prius и один — на Kia Soul. В конце ноября 2017 г. компания провела зимние испытания прототипа беспилотного автомобиля. Эксперимент проводился в Хамовниках, где расположен главный офис компании.

В то же время в интервью «Коммерсанту» начальник ГИБДД Михаил Черников говорил, что «Яндекс» обращался за разрешением тестирования беспилотного автомобиля в УГИБДД по Москве, но начальник управления Виктор Коваленко компании отказал. «Был дан категорический отказ, потому что сегодня большой риск выпускать такие машины на улицы. Есть площадки, полигоны, закрытые участки улиц — пожалуйста, можете тестировать, до тех пор пока не появятся результаты, что все безопасно и машину можно выпускать в движение», — объяснял Черников.

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