Медведев поручил начать испытания беспилотников на трассе Москва — Петербург

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного транспорта на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства попросил «Автодор» до 29 июня выбрать пилотный участок трассы для этих целей.

До 30 ноября госкомпания при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) должна начать тестирование инфраструктуры для беспилотного, подключенного и электрического транспорта.

Соответствующие поручения Медведев дал по итогам заседания президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 24 апреля.

С мая 2017 г. испытания беспилотников проводит компания «Яндекс». Сейчас ее разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два на базе Toyota Prius и один — на Kia Soul. В конце ноября 2017 г. компания провела зимние испытания прототипа беспилотного автомобиля. Эксперимент проводился в Хамовниках, где расположен главный офис компании.