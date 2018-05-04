Медведев поручил начать испытания беспилотников на трассе Москва — Петербург

Глава правительства попросил «Автодор» до 29 июня выбрать пилотный участок трассы для этих целей.
До 30 ноября госкомпания при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) должна начать тестирование инфраструктуры для беспилотного, подключенного и электрического транспорта.
Соответствующие поручения Медведев дал по итогам заседания президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 24 апреля.
С мая 2017 г. испытания беспилотников проводит компания «Яндекс». Сейчас ее разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два на базе Toyota Prius и один — на Kia Soul. В конце ноября 2017 г. компания провела зимние испытания прототипа беспилотного автомобиля. Эксперимент проводился в Хамовниках, где расположен главный офис компании.
В то же время в интервью «Коммерсанту» начальник ГИБДД Михаил Черников говорил, что «Яндекс» обращался за разрешением тестирования беспилотного автомобиля в УГИБДД по Москве, но начальник управления Виктор Коваленко компании отказал. «Был дан категорический отказ, потому что сегодня большой риск выпускать такие машины на улицы. Есть площадки, полигоны, закрытые участки улиц — пожалуйста, можете тестировать, до тех пор пока не появятся результаты, что все безопасно и машину можно выпускать в движение», — объяснял Черников.