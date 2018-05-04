В небе над Красноярском пройдут воздушные бои
Соревнования пройдут 6 мая.
Соревнования пройдут 6 мая.
В небе над Красноярском пройдут воздушные бои. 6 мая в микрорайоне Солнечный (в районе ул. Светлова, 25) с 11.30 состоится открытый чемпионат города по авиамодельному спорту.
В воздушном бою примут участие спортсмены из Красноярска, Томска и Абакана. На соревнования участники приезжают со своей техникой.
«Главная задача спортсменов — продержаться в небе в течение четырёх минут и одновременно рубить ленты сопернику», — рассказал президент красноярской федерации авиамодельного спорта Владимир Ковалев.
По результатам чемпионата победители и призёры соревнований будут награждены памятными медалями и грамотами.