Источник: Аргументы и факты

В небе над Красноярском пройдут воздушные бои. 6 мая в микрорайоне Солнечный (в районе ул. Светлова, 25) с 11.30 состоится открытый чемпионат города по авиамодельному спорту.

В воздушном бою примут участие спортсмены из Красноярска, Томска и Абакана. На соревнования участники приезжают со своей техникой.

«Главная задача спортсменов — продержаться в небе в течение четырёх минут и одновременно рубить ленты сопернику», — рассказал президент красноярской федерации авиамодельного спорта Владимир Ковалев.