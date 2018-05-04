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16:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

В небе над Красноярском пройдут воздушные бои

Соревнования пройдут 6 мая.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Красноярском пройдут воздушные бои. 6 мая в микрорайоне Солнечный (в районе ул. Светлова, 25) с 11.30 состоится открытый чемпионат города по авиамодельному спорту.

В воздушном бою примут участие спортсмены из Красноярска, Томска и Абакана. На соревнования участники приезжают со своей техникой.

«Главная задача спортсменов — продержаться в небе в течение четырёх минут и одновременно рубить ленты сопернику», — рассказал президент красноярской федерации авиамодельного спорта Владимир Ковалев.

По результатам чемпионата победители и призёры соревнований будут награждены памятными медалями и грамотами.

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