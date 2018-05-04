В Уфе появился новый двухметровый арт-объект
Стелу с изображение поезда установили в Дёмском районе города.
Стелу с изображение поезда установили в Дёмском районе города.
В Дёмском районе Уфы на пересечении улиц Правды и Таллинская установили двухметровую стелу с изображением поезда. Об этом сообщает
Власти заверили, что в ближайшее время у
Напомним, не так давно в столице республики появились три новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова, вечнозелёные буквы, символизирующие название города и скульптура врача. Кроме того, при въезде в Уфу заменили буквы «ӨФӨ».