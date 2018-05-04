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14:04 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе появился новый двухметровый арт-объект

Стелу с изображение поезда установили в Дёмском районе города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Дёмском районе Уфы на пересечении улиц Правды и Таллинская установили двухметровую стелу с изображением поезда. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Власти заверили, что в ближайшее время у арт-объекта появится декоративная ночная подсветка.

Напомним, не так давно в столице республики появились три новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова, вечнозелёные буквы, символизирующие название города и скульптура врача. Кроме того, при въезде в Уфу заменили буквы «ӨФӨ».

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