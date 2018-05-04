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14:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?

4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Дата была выбрана не случайно. Одна из главных фраз эпопеи «Да пребудет с тобой сила!» в оригинале звучит как «May the Force be with you!». Креативные фанаты подметили сходство звучания слов «May the Force» и «May the fourth», что в переводе означает просто «4 мая». С тех пор и повелось 4 мая каждый год отмечать день «Звездных войн».

Мы, конечно же, не можем остаться в стороне и предлагаем вам несложный тест на знание персонажей любимой киносаги.

Да пребудет с вами сила! И 4 мая!

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