Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?
4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».
4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».
Дата была выбрана не случайно. Одна из главных фраз эпопеи «Да пребудет с тобой сила!» в оригинале звучит как «May the Force be with you!». Креативные фанаты подметили сходство звучания слов «May the Force» и «May the fourth», что в переводе означает просто «4 мая». С тех пор и повелось 4 мая каждый год отмечать день «Звездных войн».
Мы, конечно же, не можем остаться в стороне и предлагаем вам несложный тест на знание персонажей любимой киносаги.
Да пребудет с вами сила! И 4 мая!