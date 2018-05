Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?

Дата была выбрана не случайно. Одна из главных фраз эпопеи «Да пребудет с тобой сила!» в оригинале звучит как «May the Force be with you!». Креативные фанаты подметили сходство звучания слов «May the Force» и «May the fourth», что в переводе означает просто «4 мая». С тех пор и повелось 4 мая каждый год отмечать день «Звездных войн».