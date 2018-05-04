Копыловский мост опасен для автомобилистов и пешеходов

Улица Копылова — одна из основных магистралей города. Пьяный водитель, неисправность, гололёд — всё это может обернуться большой трагедией, ведь у части моста нет никаких ограждений. Даже от бордюров одни воспоминания. Участок без ограждения совсем крошечный, но это не умаляет проблемы. Ведь внизу пешеходная часть, а значит, в случае ДТП жертвами аварии могут стать не только автомобилисты, но и ничего не подозревающие люди.



Похожая ситуация уже была 4 года назад, тогда иномарка перевернулась на крышу, и только чудом обошлось без жертв. Сегодня на место приехали специалисты управления дорог и благоустройства. Поясняют, раньше на этом месте был забор. Куда и когда он исчез — непонятно, но сегодня на его месте установили столбы и сигнальную ленту. «Ограждения на данный момент в изготовлении находятся, а чтобы до этого момента никто не упал, установили временный дорожный знак, оградили лентами», — начальник отдела технического надзора МКУ «УДИБ» Игорь Большедворский.



Постоянное ограждение обещают сделать через пару недель. Следить за этим будут активисты ОНФ, это они обнаружили изъян в переправе и попросили городских властей принять меры. «Общественники смотрят за ходом выполнения работ. В данном случае, если будет восстановлено ограждение, и люди не будут подвергаться опасности, это большой плюс к тем работам, которые выполняют общественные контролеры», — рассказал координатор «Дорожной инспекции ОНФ» Вадим Серватинский.



А уже этим летом весь мост и соседнюю улицу Профсоюзов ждёт полноценный дорожный ремонт.



Анастасия ЦЫГАНКОВА.