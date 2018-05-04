Репетиция парада Победы 9 мая 2018 в Иркутске: где пройдет, какие улицы перекроют 5 и 7 мая

Источник: Комсомольская правда

Накануне 9 мая 2018 в Иркутске проходят различные памятные мероприятия — митинги, шествия, акции и концерты. Подготовка к одному из самых главных — параду Победы — идет полным ходом. Месяц проходят репетиции, сначала на территории аэропорта, а уже потом и на самой площади графа Сперанского — это та, что перед правительством Иркутской области. Войска минобороны России и силовые структуры Иркутского гарнизона будут оттачивать строевой шаг и заранее обкатают маршрут военной техники 5 и 7 мая. В эти дни пройдет репетиция парада Победы 9 мая 2018 в Иркутске.

Репетиция парада Победы 9 мая 2018 в Иркутске пройдет в субботу, 5 мая, с 19.00 до в 22.00. А в понедельник, 7 мая, с 17.00 до 22.00 продлится генеральная репетиция. На это время закроют проезд по центру Иркутска.

Поэтому, если вам понадобится проехать, допустим, с Глазковского моста в центр, то путь только один: ул. Чкалова — ул. Марата — ул. Свердлова — ул. Ленина. Если же необходимо попасть из центра в Свердловский округ, отправдяйтесь по маршруту ул. Ленина — ул. Канадзавы — ул. Марата — ул. Чкалова. Есть и другой вариант: ул. Сухэ-Батора — ул. Желябова — ул. Декабрьских Событий — ул. Нижняя Набережная — ул. Сурикова — переулок Гершевича — ул. Чкалова. Остановки «Иняз» и «гостиница «Ангара» на время перенесут. Маршрутки и автобусы будут высаживать и забирать пассажиров на улицах Чкалова и Желябова.