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17:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Из-за ЧМ в Калининградской области вводится запрет на полеты беспилотников

Из-за проведения Чемпионата мира по футболу в Калининградской области вводится временный запрет на полеты беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Действовать он будет с 1 июня по 17 июля, предупреждают в региональном правительстве.

Ограничены будут полеты в зоне «Калининградская область + море» на высоте до 8 100 метров круглосуточно для полетов гражданских воздушных судов, в том числе беспилотным, не оборудованных средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации.

Запретной зоной для беспилотников является территория над «Стадионом Калининград» в радиусе 10 км и на высоте до 3050 метров. Полеты запрещены круглосуточно.

«Данный запрет не распространяется на полеты международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта Храброво, в целях перехвата воздушных судов-нарушителей, проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях; по обеспечению деятельности силовых ведомств страны», — отметили в пресс-службе.

Все эти ограничения необходимы «для обеспечения безопасности проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде».

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