Из-за ЧМ в Калининградской области вводится запрет на полеты беспилотников

Источник: Аргументы и факты

Действовать он будет с 1 июня по 17 июля, предупреждают в региональном правительстве.

Ограничены будут полеты в зоне «Калининградская область + море» на высоте до 8 100 метров круглосуточно для полетов гражданских воздушных судов, в том числе беспилотным, не оборудованных средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации.

Запретной зоной для беспилотников является территория над «Стадионом Калининград» в радиусе 10 км и на высоте до 3050 метров. Полеты запрещены круглосуточно.

«Данный запрет не распространяется на полеты международных и внутренних воздушных перевозок в/из аэропорта Храброво, в целях перехвата воздушных судов-нарушителей, проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях; по обеспечению деятельности силовых ведомств страны», — отметили в пресс-службе.