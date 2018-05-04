В Нижнем Новгороде заработал центр управления пассажирскими перевозками

Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, в центре совместно работают представители всех служб, связанных с перевозкой пассажиров, организацией и регулированием движения. Задача РЦУПП — в дни матчей обеспечить беспрепятственный проезд болельщиков на стадион «Нижний Новгород» и обратно. Специалисты центра должны в оперативном режиме решать ситуации с пробками, авариями, нехваткой парковочных мест и другими нештатными ситуациями, возникающими на пути следования болельщиков.



В работе центра используются 400 камер, установленных в Нижнем Новгороде по системе «Безопасный город», что позволяет оперативно принимать решения по дорожной ситуации. К началу чемпионата будут смонтировано еще 200 камер «Безопасного города». Тестирование работы РЦУПП прошло в дни пробных матчей, прошедших в Нижнем Новгороде 29 апреля 2018 года, и по словам Вадима Власова центр отработал с высокой оценкой.

