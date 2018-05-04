Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Погибнут многие": Трамп и Нетаньяху объявил о начале III мировой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Командир российского самолета умер по пути в Египет
«Изделие 715» "раздавит" ПВО стран НАТО
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде заработал центр управления пассажирскими перевозками

В Нижнем Новгороде начал работу региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП), созданный специально к чемпионату мира по футболу.

Источник: Reuters

Как заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, в центре совместно работают представители всех служб, связанных с перевозкой пассажиров, организацией и регулированием движения. Задача РЦУПП — в дни матчей обеспечить беспрепятственный проезд болельщиков на стадион «Нижний Новгород» и обратно. Специалисты центра должны в оперативном режиме решать ситуации с пробками, авариями, нехваткой парковочных мест и другими нештатными ситуациями, возникающими на пути следования болельщиков.

В работе центра используются 400 камер, установленных в Нижнем Новгороде по системе «Безопасный город», что позволяет оперативно принимать решения по дорожной ситуации. К началу чемпионата будут смонтировано еще 200 камер «Безопасного города». Тестирование работы РЦУПП прошло в дни пробных матчей, прошедших в Нижнем Новгороде 29 апреля 2018 года, и по словам Вадима Власова центр отработал с высокой оценкой.

Все новости региона
 Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков
«Мы не присоединились к санкциям против России»
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
На Гавайях проснулся мощный вулкан (видео)
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
Жить как Рокфеллеры: имущество клана миллиардеров распродают
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь