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16:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Простых гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл решили не кормить

Принц Гарри и Меган Маркл позвали на свадьбу 1,2 тысячи простолюдинов, однако посоветовали им брать еду с собой. Об этом сообщило издание The Guardian.

Непривилегированных гостей отобрали со всех уголков Великобритании девять лордов-наместников. Сообщается, что пара попросила выбрать «людей из разных слоев населения и разных возрастов, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим графствам».

Приглашенные не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но смогут увидеть, как карета заезжает в замок и выезжает из него. В сопроводительном письме гостей предупредили, что церемония продлится около четырех часов, и посоветовали взять с собой еду и напитки, так как их невозможно будет купить на месте.

Такое решение вызвало резкую критику приглашенных. «Если я упаду в обморок, то это не из-за восхищения», — иронизирует над ситуацией глава благотворительной организации из Ковентри Рашид Бхэйт (Rashid Bhayt).

Тем не менее, по данным издания The Independent, позже приглашенным пришло одно письмо, в котором сообщалось, что еда и напитки все же будут доступны незнатным гостям, однако их количество будет ограничено.

Также, помимо 600 родственников и друзей королевской семьи, на свадьбу пригласят 200 человек из благотворительных организаций, с которыми работает пара, 610 человек, живущих и работающих в Винздорском замке, 530 жителей коронных земель и 100 учеников ближайших школ, в которых учат детей дворцовой прислуги и готовят хористов для часовни Святого Георгия. Покормят ли их, неизвестно.

Свадебная церемония состоится 19 мая. Ради брака Меган Маркл отказалась от актерской карьеры и планирует принять британское гражданство.

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