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14:26 (мск), источник: Вести - Пермь

Прогноз погоды на выходные в Прикамье

По северным и восточным частям региона не исключен снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 69% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Вести - Пермь

С пятницы по воскресенье в Пермском крае будет прохладно, средняя температура воздуха составит всего лишь +5 градусов, ночами и вовсе возможны заморозки, а по северным и восточным частям региона не исключен снег. При этом, на протяжении всего времени будет дуть северный ветер.

Как обещают специалисты, заметное потепление ожидается только во второй половине мая.

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