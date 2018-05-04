На одной из улиц Симферополя на полтора года перекроют движение

Как пояснили в администрации, ограничение вводится в связи со строительством Крымского государственного центра детского театрального искусства.

«С 5 мая 2018 года до 1 января 2020 года будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств по улице Горького, на участке от улицы Жуковского до улицы Пушкина», — говорится в сообщении.