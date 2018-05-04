Вальпургиева ночь в Москве: ритуальный круг, оргия с дьяволом и куриные крылышки
Корреспондент «Шторма» — потомственная «шаманка» — посетила столичный шабаш.
Корреспондент «Шторма» — потомственная «шаманка» — посетила столичный шабаш.
Меня добавили в группу в «ВКонтакте» под названием «Белтайн — 2018» — в честь названия кельтского праздника, отмечаемого в ночь на 1 мая. Переписка только частично напоминала подготовку к долгожданному шабашу и была скорее похожа на привычные майские сборы на дачу. К слову, на этой вечеринке даже был куриный шашлык.
Походный набор участников шабаша ограничивался лентой и свечой определенного цвета (я взяла зеленые — на финансовое благополучие). Алкоголь и продукты на общий стол — по желанию. Я купила фрукты (все-таки праздник весны) и красное сухое вино для ритуала.
Нас встретила одна из ведьм с супругом. Меня окинули снисходительным взглядом с головы до ног, как неразумного дошколенка, и щедро выделили две пары бахил. В отличие от бывалых, на ногах у меня были кроссовки, а не резиновые сапоги, а из одежды — кожаная куртка и темные штаны, вместо черного в пол балахона.
Честно признаться, настоящего шабаша я немного даже побаивалась. Не то что я верю в магию, но отрицать существование людей с большими возможностями, чем у меня, было бы глупо. На всякий случай я даже взяла на сходку иконку святой Матроны. Идя по узкой тропинке вглубь леса, тщетно пыталась вспомнить самую известную молитву: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится…» — но дальше второй строки дело не пошло. Надо будет выучить.
Метел, ступ и оленьих голов с рогами я, к счастью, не увидела. Ведьмы и шаманы оказались очень компанейскими и приветливыми ребятами. Само место встречи напоминало обычные посиделки на природе: костер, мангал, стол и лавочки из подручных материалов. О предстоящем восхвалении богов говорил лишь круг со свечами, в центре которого были вино, кубок и книга с заклинаниями.
Праздником дирижировала верховная жрица — красивая громкая женщина на восьмом месяце беременности в длинном черном платье. «Сегодня не только Белтайн, но и полнолуние в Скорпионе. Такое бывает только раз в 200 лет, нам очень повезло!» — объявила она, когда все собрались, и отсчитала 20 минут на «поговорить» перед началом ритуала.
Пока все общались и вкушали дары природы с общего стола, жрица вела прямую трансляцию в Instagram. Ведьма поздравляла своих подписчиков с Белтайном, показывала ритуальный круг и рассказывала о самом празднике. Войдя в кураж, она даже пошутила: после обряда будет лесная оргия, на которую придет сам дьявол! И каждая от него, как говорится, понесет. Я, конечно, посмеялась со всеми, но
Обстановку разрядила сама же верховная жрица примерно такими словами: все на горшок и начинаем! Я поплелась в гущу леса, за мной еще несколько ведьмочек. В незнакомой компании делать «это» оказалось слегка неловко, и тут на помощь опять пришел магический юмор. «Глядите, ведьмы даже писают в круге!» — сказала жрица, усаживаясь поудобнее. Все посмеялись, а я поправила на себе иконку, чтобы, не дай бог, ее не обронить.
Через несколько минут стало не до смеха — церемония началась. 20 человек встали в круг, жрица — в его центр, три другие посвященные в ковен — ведьмино сообщество — волшебницы заняли места трех стихий — земли, воды и огня. Последнее было за матерью главной ведьмы, которая, в свою очередь, олицетворяла башню стихии воздуха.
Верховная жрица взяла в руку искривленный кинжал, подняла его над головой и со страстью призвала духов отпраздновать волшебную ночь. Присутствующие остолбенели в ожидании представления, по кругу передвигалась лишь девочка с телефоном — снимала происходящее на камеру.
Мне повезло — я смогла увидеть не только празднование Белтайна, но и посвящение в ковен настоящей ведьмы. Женщина лет 37 должна была пройти испытания всех четырех
Сложно вспомнить все, что после говорила верховная жрица. Может, это благовония, может, вино или все же магия Вальпургиевой ночи, но наверняка я помню лишь повторяемые мною вместе со всеми слова: «Да будет так!».
После ритуала все стали обниматься, делиться впечатлениями и поздравлять новопосвященную ведьму. Я тоже обнялась и совершенно искренне сказала: «Впечатляет, я и вправду
Я шла на шабаш в ожидании встречи с темноволосыми ведьмами в амулетах, прилетевших сюда как минимум на метлах. На самом деле они пришли на своих двоих, смачно подвели черным карандашом глаза, а из украшений надели не только магические подвески, но и венки. Но вот что более удивительно — на майском празднестве были мужчины. Два представителя сильного пола оказались супругами ведьм, третий — братом одной юной волшебницы. Эти ребята и жарили на маленьком мангальчике куриные крылышки. Был и еще один, назвался ведьмаком и главой собственного ковена.
«Это настоящий верховный жрец — знакомьтесь, можете даже потрогать его», — так главная ведьма представила скромного парня.
Признаться, этот шаман мне импонировал больше других: силой не кичился, анекдоты не травил, не курил и не пил. Слушать Арадия (имя, данное ему при посвящении) было одно удовольствие, а послание его было больше похоже на мистический рассказ о войне тьмы и света. Сказки, подумают скептики, а парень с совершенно серьезным лицом рассказывал о жизни простых столичных волшебников, и даже о гибели нескольких ведьм из его ковена в драке с противным обществом магов.
«Я, можно сказать, шаман-веган: силой людей не питаюсь, беру ее из неиссякаемого источника — из космоса», — так спокойно и с юмором Арадий отвечал на один из многих вопросов любопытных ведьмочек.
После ритуала жизнь в лесу закипела. Мы, кажется, напоминали муравьев перед дождем: на малюсеньком клочке земли все вдруг хаотично засуетились.
«Все сделали куклу на врагов?» — перебила она гул голосов. Услышав отрицательный ответ, ведьма принялась за практический урок. Каждому раздали по три тоненькие восковые свечи, точно такие же, что ставят в церкви, — из них следовало сплести маленького человечка.
Ручки у моей куколки были желтые, ножки и туловище — зеленые, а голова — черная. Это олицетворяло преодоление денежного блока, любовного и избавление от негативной энергии — сглаза, зависти и сплетен. Главное, как сказала учительница, чтобы изделие было симметричным.
Юная ведьма, у которой глаза были накрашены темнее, чем у других, уточнила: «А могу я представить реального человека?» Но главная решительно ее перебила: «Никаких реальных людей, это кукла для избавления от блоков и негатива».
Вложив в восковых человечков образы всех своих бед и тревог, мы дружно бросили их в костер. Огонь фыркнул и стал немного выше — наше подношение ему, видимо, понравилось.
Я изрядно отставала от бывалых ведьм, они с завидной сноровкой справлялись со знакомыми ритуалами. Не успела я представить своих гипотетических врагов и бросить их в костер, как все побежали с коротенькими ленточками к майскому дереву желаний. Я же еще не порезала свою метровую зеленую ленту на маленькие кусочки. Нож, суета, крики «поторопись!» — и вот я стою у заветного дерева и завязываю бантики. Неожиданно мне в руки попадает еще пучок разноцветных лент, главная ведьма командует: «Развесь и их, ничего оставлять нельзя. Розовая значит любовь, красная — страсть, белая — здоровье, синяя — сила».
Дерево у нас вышло нарядным, любая древнеславянская невеста позавидовала бы разнообразию и количеству ленточек. У подножия
Но любоваться пейзажами было некогда. У костра верховная жрица уже по одной принимала незамужних девушек для обряда на любовь и свадьбу. Красную ниточку завязали и мне, пояснив, что, как только встречу суженого, она порвется. (Что ж, пока держится.).
После мне напомнили, что пора открывать ритуальное вино. Я отыскала среди трех бутылок в центре круга свою и откупорила. Прохладное красное сухое зашло очень даже хорошо.
Затем мы сожгли в костре написанные желания. Бумага и ручка оказались только у меня — издержки профессии. Последним ритуалом стал обряд со свечой. Мою зеленую сказали поставить на место стихии земли, зажечь и проговорить про себя желание.
На протяжении всей ночи меня неслабо мутило, будто на пупок подвесили грузик со стороны внутренностей. На обряде с красной ниткой боль начала отпускать. Женщина чуть младше 40 с легким вызовом спросила: «Может, за животик хоть спасибо скажешь?» Я по инерции промямлила слова благодарности.
Позже я узнала, что эта прямолинейная дама — целительница и энергет. Она интуитивно почувствовала мой недуг и решила помочь мне. Как оказалось, у ведьмы целительные руки и она по щелчку пальцев снимает зубную боль.
«Ведьму я в тебе не вижу, но есть силы шамана, это не одно и то же. У тебя в роду
Мы еще болтали о силах и предназначении, собственной школе верховной жрицы, отдавали со своего стола подношение лесным духам, как начался моросящий дождь. Ведьмак, новопосвященная ведьма и целительница с супругами остались. Я, главная ведьма с мамой и остальные священное место решили покинуть —
Уходя, я оглянулась на место шабаша — оставшиеся собирали мусор в большой черный мешок, ленточки красовались на дереве желаний, свечи в ритуальном круге догорали и относили наши устремления в космос.
На следующий день мне подарили банкноту в 500 сирийский фунтов, что на американские деньги будет чуть меньше доллара, а на российские — 60,47 рубля по нынешнему курсу. Надеюсь, на этом дары ритуальных зеленых свечей и лент не закончатся.