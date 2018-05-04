Вальпургиева ночь в Москве: ритуальный круг, оргия с дьяволом и куриные крылышки

Источник: Ashley Bean / CC0

Шеф-редактор требовал заявить тему, а в голове было пусто, за исключением звучащего скрипучего голоса: «Лето, солнце, мяско на огне…» Поэтому СМС с приглашением на Вальпургиеву ночь было опрометчиво прочитано вслух на общей планерке. Тема одобрена, дата согласована. Теперь осталось только выяснить, что же это за ночь такая.

Меня добавили в группу в «ВКонтакте» под названием «Белтайн — 2018» — в честь названия кельтского праздника, отмечаемого в ночь на 1 мая. Переписка только частично напоминала подготовку к долгожданному шабашу и была скорее похожа на привычные майские сборы на дачу. К слову, на этой вечеринке даже был куриный шашлык.

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Походный набор участников шабаша ограничивался лентой и свечой определенного цвета (я взяла зеленые — на финансовое благополучие). Алкоголь и продукты на общий стол — по желанию. Я купила фрукты (все-таки праздник весны) и красное сухое вино для ритуала.

Оргия с дьяволом

Нас встретила одна из ведьм с супругом. Меня окинули снисходительным взглядом с головы до ног, как неразумного дошколенка, и щедро выделили две пары бахил. В отличие от бывалых, на ногах у меня были кроссовки, а не резиновые сапоги, а из одежды — кожаная куртка и темные штаны, вместо черного в пол балахона.

Честно признаться, настоящего шабаша я немного даже побаивалась. Не то что я верю в магию, но отрицать существование людей с большими возможностями, чем у меня, было бы глупо. На всякий случай я даже взяла на сходку иконку святой Матроны. Идя по узкой тропинке вглубь леса, тщетно пыталась вспомнить самую известную молитву: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится…» — но дальше второй строки дело не пошло. Надо будет выучить.

Метел, ступ и оленьих голов с рогами я, к счастью, не увидела. Ведьмы и шаманы оказались очень компанейскими и приветливыми ребятами. Само место встречи напоминало обычные посиделки на природе: костер, мангал, стол и лавочки из подручных материалов. О предстоящем восхвалении богов говорил лишь круг со свечами, в центре которого были вино, кубок и книга с заклинаниями.

Источник: Daily Storm

Праздником дирижировала верховная жрица — красивая громкая женщина на восьмом месяце беременности в длинном черном платье. «Сегодня не только Белтайн, но и полнолуние в Скорпионе. Такое бывает только раз в 200 лет, нам очень повезло!» — объявила она, когда все собрались, и отсчитала 20 минут на «поговорить» перед началом ритуала.

Пока все общались и вкушали дары природы с общего стола, жрица вела прямую трансляцию в Instagram. Ведьма поздравляла своих подписчиков с Белтайном, показывала ритуальный круг и рассказывала о самом празднике. Войдя в кураж, она даже пошутила: после обряда будет лесная оргия, на которую придет сам дьявол! И каждая от него, как говорится, понесет. Я, конечно, посмеялась со всеми, но как-то насторожилась — кажется, что-то похожее описывал Гоголь, и закончилось там не очень.

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Обстановку разрядила сама же верховная жрица примерно такими словами: все на горшок и начинаем! Я поплелась в гущу леса, за мной еще несколько ведьмочек. В незнакомой компании делать «это» оказалось слегка неловко, и тут на помощь опять пришел магический юмор. «Глядите, ведьмы даже писают в круге!» — сказала жрица, усаживаясь поудобнее. Все посмеялись, а я поправила на себе иконку, чтобы, не дай бог, ее не обронить.

Таинство посвящения

Через несколько минут стало не до смеха — церемония началась. 20 человек встали в круг, жрица — в его центр, три другие посвященные в ковен — ведьмино сообщество — волшебницы заняли места трех стихий — земли, воды и огня. Последнее было за матерью главной ведьмы, которая, в свою очередь, олицетворяла башню стихии воздуха.

Верховная жрица взяла в руку искривленный кинжал, подняла его над головой и со страстью призвала духов отпраздновать волшебную ночь. Присутствующие остолбенели в ожидании представления, по кругу передвигалась лишь девочка с телефоном — снимала происходящее на камеру.

Мне повезло — я смогла увидеть не только празднование Белтайна, но и посвящение в ковен настоящей ведьмы. Женщина лет 37 должна была пройти испытания всех четырех ведьм-башен и в конце концов выбрать свою стихию. На каждый каверзный (на самом деле предельно простой) вопрос ей нужно было отвечать примерно так: «Я пришла с истинным знанием, любовью и верой, чтобы идти дорогою света». Выполнив задания, новопосвященная встала рядом с ведьмой огня.

Источник: Daily Storm

Сложно вспомнить все, что после говорила верховная жрица. Может, это благовония, может, вино или все же магия Вальпургиевой ночи, но наверняка я помню лишь повторяемые мною вместе со всеми слова: «Да будет так!».

После ритуала все стали обниматься, делиться впечатлениями и поздравлять новопосвященную ведьму. Я тоже обнялась и совершенно искренне сказала: «Впечатляет, я и вправду что-то почувствовала».

То ли шаман, то ли ведьмак

Я шла на шабаш в ожидании встречи с темноволосыми ведьмами в амулетах, прилетевших сюда как минимум на метлах. На самом деле они пришли на своих двоих, смачно подвели черным карандашом глаза, а из украшений надели не только магические подвески, но и венки. Но вот что более удивительно — на майском празднестве были мужчины. Два представителя сильного пола оказались супругами ведьм, третий — братом одной юной волшебницы. Эти ребята и жарили на маленьком мангальчике куриные крылышки. Был и еще один, назвался ведьмаком и главой собственного ковена.

«Это настоящий верховный жрец — знакомьтесь, можете даже потрогать его», — так главная ведьма представила скромного парня.

Источник: Daily Storm

Признаться, этот шаман мне импонировал больше других: силой не кичился, анекдоты не травил, не курил и не пил. Слушать Арадия (имя, данное ему при посвящении) было одно удовольствие, а послание его было больше похоже на мистический рассказ о войне тьмы и света. Сказки, подумают скептики, а парень с совершенно серьезным лицом рассказывал о жизни простых столичных волшебников, и даже о гибели нескольких ведьм из его ковена в драке с противным обществом магов.

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«Я, можно сказать, шаман-веган: силой людей не питаюсь, беру ее из неиссякаемого источника — из космоса», — так спокойно и с юмором Арадий отвечал на один из многих вопросов любопытных ведьмочек.

Зеленая на деньги, розовая — на любовь

После ритуала жизнь в лесу закипела. Мы, кажется, напоминали муравьев перед дождем: на малюсеньком клочке земли все вдруг хаотично засуетились. Кто-то полез в сумки за свечами, кто-то — за лентами, одни искали нож, другие задавали кучу вопросов… Процессом все еще дирижировала верховная жрица.

«Все сделали куклу на врагов?» — перебила она гул голосов. Услышав отрицательный ответ, ведьма принялась за практический урок. Каждому раздали по три тоненькие восковые свечи, точно такие же, что ставят в церкви, — из них следовало сплести маленького человечка.

Источник: Daily Storm

Ручки у моей куколки были желтые, ножки и туловище — зеленые, а голова — черная. Это олицетворяло преодоление денежного блока, любовного и избавление от негативной энергии — сглаза, зависти и сплетен. Главное, как сказала учительница, чтобы изделие было симметричным.

Юная ведьма, у которой глаза были накрашены темнее, чем у других, уточнила: «А могу я представить реального человека?» Но главная решительно ее перебила: «Никаких реальных людей, это кукла для избавления от блоков и негатива».

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Вложив в восковых человечков образы всех своих бед и тревог, мы дружно бросили их в костер. Огонь фыркнул и стал немного выше — наше подношение ему, видимо, понравилось.

Я изрядно отставала от бывалых ведьм, они с завидной сноровкой справлялись со знакомыми ритуалами. Не успела я представить своих гипотетических врагов и бросить их в костер, как все побежали с коротенькими ленточками к майскому дереву желаний. Я же еще не порезала свою метровую зеленую ленту на маленькие кусочки. Нож, суета, крики «поторопись!» — и вот я стою у заветного дерева и завязываю бантики. Неожиданно мне в руки попадает еще пучок разноцветных лент, главная ведьма командует: «Развесь и их, ничего оставлять нельзя. Розовая значит любовь, красная — страсть, белая — здоровье, синяя — сила».

Дерево у нас вышло нарядным, любая древнеславянская невеста позавидовала бы разнообразию и количеству ленточек. У подножия кто-то выложил в форме сердца свечки-таблетки, смотрелось это при полной луне и вправду волшебно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiSvuXbghwA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiSvuXbghwA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ved' Maat (@vedmaat)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-02T23:07:00+00:00">2 Май 2018 в 4:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiVKzjmA4LM/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiVKzjmA4LM/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ved' Maat (@vedmaat)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-03T21:42:07+00:00">3 Май 2018 в 2:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но любоваться пейзажами было некогда. У костра верховная жрица уже по одной принимала незамужних девушек для обряда на любовь и свадьбу. Красную ниточку завязали и мне, пояснив, что, как только встречу суженого, она порвется. (Что ж, пока держится.).

После мне напомнили, что пора открывать ритуальное вино. Я отыскала среди трех бутылок в центре круга свою и откупорила. Прохладное красное сухое зашло очень даже хорошо.

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Затем мы сожгли в костре написанные желания. Бумага и ручка оказались только у меня — издержки профессии. Последним ритуалом стал обряд со свечой. Мою зеленую сказали поставить на место стихии земли, зажечь и проговорить про себя желание.

Шаманка или шаманиха?

На протяжении всей ночи меня неслабо мутило, будто на пупок подвесили грузик со стороны внутренностей. На обряде с красной ниткой боль начала отпускать. Женщина чуть младше 40 с легким вызовом спросила: «Может, за животик хоть спасибо скажешь?» Я по инерции промямлила слова благодарности.

Позже я узнала, что эта прямолинейная дама — целительница и энергет. Она интуитивно почувствовала мой недуг и решила помочь мне. Как оказалось, у ведьмы целительные руки и она по щелчку пальцев снимает зубную боль.

«Ведьму я в тебе не вижу, но есть силы шамана, это не одно и то же. У тебя в роду кто-то с духами общался?» — дала мне свою оценку ведьма. Пока она меня консультировала, я все думала: как правильно будет — «шаманка» или «шаманиха»?

Источник: Daily Storm

Мы еще болтали о силах и предназначении, собственной школе верховной жрицы, отдавали со своего стола подношение лесным духам, как начался моросящий дождь. Ведьмак, новопосвященная ведьма и целительница с супругами остались. Я, главная ведьма с мамой и остальные священное место решили покинуть — все-таки уже три ночи, а на утро 1 мая у всех запланированы дела.

Уходя, я оглянулась на место шабаша — оставшиеся собирали мусор в большой черный мешок, ленточки красовались на дереве желаний, свечи в ритуальном круге догорали и относили наши устремления в космос.