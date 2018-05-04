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14:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В понедельник в центре Челябинска будет перекрыто движение для автотранспорта

В понедельник в центре Челябинска будет перекрыто движения для автотранспорта. Жителей города просят заранее планировать свои поездки.

В понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией торжественного построения войск с прохождением военной техники, в рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение автотранспорта будет закрыто:

 — по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского с 7−00 часов до 22−00 часов;.

— по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина с 17−00 часов до 22−00 часов;.

 — по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы с 18−00 часов до 22−00 часов.

Общественный транспорт также будет работать в особом режиме. С 17:00 часов до 21:30 часов движение будет перекрываться либо ограничиваться на следующих участках:

— проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту закрываться не будет;.

 — проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны);.

— улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;.

 — улица Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина;.

 — улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;.

 — улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда (движения для трамваев не закрывается).

Жителей города просят заранее планировать свои поездки.

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