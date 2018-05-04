Парад: В Перми развернут гигантский флаг РФ и Знамя Победы

Источник: Вести - Пермь

На Октябрьской площади прошла первая в этом году репетиция парада Победы. С 7 до 11 вечера перекрывали центральные улицы в районе главного корпуса Политехнического университета. Уже установлены главная сцена и частично ограждения. Свою часть отрепетировал сводный хор из шестисот артистов и группа барабанщиков.

Во время театрализованного пролога здесь должны развернуть флаг Российской Федерации и Знамя Победы, оба размерами 24 на 12 метров.