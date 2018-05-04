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14:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе появится «Аллея радио»

Аллея будет разбита в парке Лесоводов 7 мая в «День Радио», организаторы акции филиал РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» и филиал ВГТРК в Башкортостане приурочили мероприятие к 90-летию «Радио России-Башкортостан» и к переходу на цифровое вещание.

К экологической акции будут привлечены сотрудники «ГТРК Башкортостан» и филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан», посадить деревья придут журналисты, дикторы и ведущие, а также технические работники.

На аллее появится 216 елей и сосен по количеству передающих станций в республике. За 90-летнюю историю вещания, главное радио республики заняло достойное место в общественной жизни как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации.

«Радио России-Башкортостан» ежедневно вещает в FM-диапазоне на частоте 89,5 в Уфе, по радиотрансляционной сети, на УКВ в районах и городах республики, а также онлайн в интернете на сайте GTRK.TV.

В сетке вещания насчитывается несколько десятков передач на башкирском и русском языках: новости, актуальные репортажи, авторские программы на общественно-политическую и культурно-просветительскую тематику.

За всем этим стоит труд многих людей — корреспондентов, редакторов, дикторов, звукорежиссеров, технического персонала. Сегодня «Радио Росиии — Башкортостан» на очередном этапе технического перевооружения: в перспективе вещание по всей республике в FM-диапазоне.

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