В Уфе появится «Аллея радио»

К экологической акции будут привлечены сотрудники «ГТРК Башкортостан» и филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан», посадить деревья придут журналисты, дикторы и ведущие, а также технические работники.

На аллее появится 216 елей и сосен по количеству передающих станций в республике. За 90-летнюю историю вещания, главное радио республики заняло достойное место в общественной жизни как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации.

«Радио России-Башкортостан» ежедневно вещает в FM-диапазоне на частоте 89,5 в Уфе, по радиотрансляционной сети, на УКВ в районах и городах республики, а также онлайн в интернете на сайте GTRK.TV.

В сетке вещания насчитывается несколько десятков передач на башкирском и русском языках: новости, актуальные репортажи, авторские программы на общественно-политическую и культурно-просветительскую тематику.