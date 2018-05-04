Миллионным пассажиром переправы в Керчи стал строитель Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

«Почетным пассажиром переправы в 2018 году стал Константин Казаков из Нефтекумска Ставропольского края, переправлявшийся на легковом автомобиле в порт “Кавказ” на пароме “Крым”. Работая монтажником на строительстве Крымского моста со стороны Краснодарского края, Константин посетил Керченский полуостров чтобы увидеть строительство мостового перехода с крымской стороны», — говорится в сообщении.

Представители переправы встретили и поздравили миллионного пассажира, вручив ему памятные подарки.

По данным оператора переправы, объем ее пассажирских перевозок с начала текущего года по 3 мая вырос на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество перевезенных легковых автомобилей — на 12,6%, грузовиков — на 13,1%. В 2017 году встреча миллионного пассажира прошла 11 мая, а в 2016 году — 12 мая, отмечается в сообщении.