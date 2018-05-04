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14:49 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный месяц назад из-за сложной паводковой обстановки, сняли на территории Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, четвертого апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К шестому апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек. Вода ушла из всех подтопленных районов только в конце апреля.

«Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации. Мы выполнили первый этап: закончили аварийно-восстановительные работы, поддержали людей. Сегодня проходит ликвидация последствий ЧС», — сказал губернатор области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба.

Губернатор добавил, что Волгоградской области из федерального центра будут выделены дополнительные средства для оказания помощи людям и выполнения работ по предупреждению сложных паводковых ситуаций в будущем.

В ликвидации последствий паводка на территории региона были задействованы более 900 человек и около 250 единиц техники, в том числе из соседних регионов.

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