В Волгоградской области сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля
«Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации. Мы выполнили первый этап: закончили
Губернатор добавил, что Волгоградской области из федерального центра будут выделены дополнительные средства для оказания помощи людям и выполнения работ по предупреждению сложных паводковых ситуаций в будущем.
В ликвидации последствий паводка на территории региона были задействованы более 900 человек и около 250 единиц техники, в том числе из соседних регионов.