В Волгоградской области сняли режим ЧС, введенный из-за паводка

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, четвертого апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К шестому апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек. Вода ушла из всех подтопленных районов только в конце апреля.

«Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации. Мы выполнили первый этап: закончили аварийно-восстановительные работы, поддержали людей. Сегодня проходит ликвидация последствий ЧС», — сказал губернатор области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба.

Губернатор добавил, что Волгоградской области из федерального центра будут выделены дополнительные средства для оказания помощи людям и выполнения работ по предупреждению сложных паводковых ситуаций в будущем.