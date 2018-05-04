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14:48 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию Урюпинской ЦРБ

4 мая в ходе рабочей поездки в Урюпинский район губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал работу детского отделения и операционного блока после ремонта ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больница имени В. Ф. Жогова».

Источник: РИАЦ

Они были приведены в порядок в 2017 году в рамках подготовки столицы российской провинции к празднованию её 400-летия.

Юбилей Урюпинска — это не только масштабный праздник, но и дополнительный импульс для развития территории, создания комфортной среды: в рамках подготовки к значимой дате реализуется комплекс проектов, в том числе в сфере здравоохранения. В год 400-летия столицы российской провинции предстоит завершить капитальный ремонт инфекционного и хирургического отделений, а также фасада родительного дома.

Напомним, что капремонт осмотренных главой региона помещений не проводился более 35 лет — с момента открытия основного здания больницы. В ходе реконструкции изменили планировку отделений — теперь они отвечают современным требованиям и нормативам. Также были обновлены инженерные системы, заменены оконные и дверные блоки.

В ходе ремонта в отделении не осталось ни одного старого предмета, поменяли всю мебель. Палаты сделали индивидуальные, без повторений, цвет для каждой выбирали сами сотрудники. В санузлах установлена новая современная сантехника. В комнате отдыха для медперсонала поставили новые шкафы и холодильники. Местная школа искусств подарила рисунки, которыми оформили холл отделения. Появилась игровая комната, чему очень рады все 10 детей, которые в настоящее время находятся на лечении в медучреждении. Губернатор пообщался с каждым, пожелал выздоровления, подарил конфеты и игрушки.

— Ремонт сделали очень хороший. Чистые постели. Игровая комната. Детей хорошо кормят. Дочке нравится, что каждая палата имеет свой цвет, — поделилась с главой региона впечатлениями Любовь Валиева, которая оказалась в больнице сразу с двумя детьми.

Затем губернатор осмотрел хирургическое отделение. Здесь еще продолжается ремонт, одно крыло здания закрыто. В связи с этим часть пациентов перевели в травматологическое отделение — травматология, кардиология и неврология в больнице полностью отремонтированы. Операционный блок теперь оснащен рентгеновским аппаратом: оборудование позволяет осуществлять рентген-контроль выполняемых манипуляций.

Также в ходе обновления Урюпинской ЦРБ была реконструирована входная группа. Сейчас фасад больницы обшивают металлосайдингом. А еще в здании был заменен лифт.

К сентябрю в Урюпинской ЦРБ предстоит завершить ремонт инфекционного и хирургического отделений — все работы ведутся в соответствии с графиком. Предусмотрена замена инженерных коммуникаций, установка сантехнического и электротехнического оборудования, новых оконных и дверных блоков, замена отделочного покрытия стен, потолков и пола.

В ходе осмотра отделения Андрей Бочаров отметил, что раньше это отдельно стоящее здание было аварийным.

— После реконструкции, которая по плану завершится к сентябрю, это будет одно из лучших инфекционных отделений в регионе с боксированными палатами. Работа именно в этом направлении имеет особое значение в связи с учётом увеличения потока туристов в Урюпинск и соседние районы, — заявил губернатор.

По итогам осмотра глава региона поставил задачу создать в отделении комфортные условия работы для медперсонала.

В ходе осмотра больницы был затронут вопрос обеспечения медицинских учреждений в сельской местности кадрами. Как доложил заместитель губернатора Владимир Шкарин, на территории Урюпинского района успешно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — в 2014—2017 годах по ним трудоустроено 11 специалистов. В Волгоградском государственном медицинском университете проходят целевую подготовку 13 специалистов, трое из них завершают обучение уже в 2018 году.

Добавим, что на сегодняшний день Урюпинская ЦРБ функционирует как межрайонный центр, обслуживая население Нехаевского, Алексеевского, Новоаннинского и Новониколаевского районов. Учреждение представлено стационаром на 426 коек; дневным стационаром на 92 койки; взрослой и детской поликлиниками; женской консультацией. В структуру медорганизации также входят четыре участковые больницы, четыре врачебные амбулатории, 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Круглосуточно функционирует отделение скорой медицинской помощи — в 2016 году ему передано два автомобиля скорой медицинской помощи.

Отметим, что вопросы защиты материнства и детства находятся в числе приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. С 2014 года ведется системная работа по обновлению медицинских учреждений региона. За последние три года приведены в порядок 40 крупных больниц и поликлиник. Так, серьезные изменения произошли в волгоградских больницах № 7 и № 25, капитально отремонтирована городская детская больница Волжского, приведены в порядок детское отделение противотуберкулезного диспансера, специализированный Дом ребенка, областной перинатальный центр № 2.

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