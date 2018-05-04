Новый начальник ГУ ФСИН прибыл в Екатеринбург и начал ревизию

Назначенный указом президента РФ начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Федоров прибыл сегодня в столицу Урала, где сразу начал знакомиться с личным составом, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».

Бывший руководитель аналогичного управления по Тамбовской области сразу по приезду принял работу от своего предшественника Александра Шека и начал знакомиться с личным составом. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», не исключено, что в ближайшее время Александр Федоров поставит новую команду управленцев по ключевым направлением. По данным источника издания, перестановки могут коснуться оперативной работы и службы тыла.

Смены руководства регионального ФСИН ждали с января 2018 года. До этого момента эту должность занимал временно исполняющий обязанности Александр Шек. Ожидается, что с приездом Александра Федорова, его предшественник в скором времени будет назначен на должность руководителя одного из управлений ФСИН России.