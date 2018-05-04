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15:47 (мск), источник: Деловое сообщество

Неделя без света: энергетики обесточат сотни улиц Ростова

Отключение электроэнергии во все дни кроме праздничных ожидают ростовчан.

Отключения планируют начинать с 9:30 до 17:00. Причина — плановые работы для исключения аварий оборудования.

Пятого мая в темноте останутся жители ул. Станиславского и ул. Обороны. пер. Белозёрский, ул. Белореченская, пер. Ботанический спуск, ул. Лесопарковая и Родниковая. Пер. Гродненский, ул. Достоевского, КИМа, Песчаная и Писательская. Пер. Кумский, Майкопский, Силикатный и Сулинский.

Седьмого мая отключат электричество по адресам: ул. Доброхимовская, Коминтерна, 1-я Краснодарская и 2-я Краснодарская, 1-я Круговая 13, Парижской Коммуны, Ревкомовская и пер. Таджикский.

Восьмого мая без света посидят жители домов по улицам Ларина, Погодина, Герасименко и пер. Ашхабадский. Также обесточат часть ул. 1-я, 2-я и 3-я Круговая, ул. Парижской Коммуны, Плеханова и часть просп. Стачки.

Десятого мая в темноте останется часть Орбитальной: ул. Стартовая и Планетная, а также гаражи «Космос».

Полный список адресов можно найти на сайте АО «Донэнерго».

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